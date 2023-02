Marlon Brando e la lettera di addio a una giovane attrice e ballerina francese: all'asta il raro cimelio

News Cinema

Dopo la morte della destinataria, due anni fa, finisce all'asta una lettera scritta da Marlon Brando a una ragazza con cui usciva. Singolare il testo e molti gli errori grammaticali.

Marlon Brando è stato a parere di molti (incluso chi scrive) l'attore più grande di tutti i tempi, con tutte le intemperanze, gli stravizi, gli inarrivabili alti e gli infinitamente profondi bassi con cui spesso ha sprecato il suo talento. Ed era anche un sex symbol, che nella vita ha avuto molte donne (e altrettanti figli) con cui non si è comportato bene. Solo con Marilyn Monroe, sembra, ha avuto una grande amicizia scevra da complicazioni sentimentali, ma non altrettanto fortunate sono state le donne con cui si è legato. Di recente Rita Moreno ha raccontato di aver trascorso 8 anni al suo fianco nei primi anni '50 e di essersi ridotta a un tappetino per lui, che la tradiva, tanto da tentare addirittura il suicidio prendendo delle pillole in casa sua. Solange Podell, attrice e ballerina francese, non è famosa come la grande Rita, ma ha avuto una relazione giovanile con lui e la tenera lettera di rottura che Marlon Brando le ha scritto a fine anni Quaranta per spiegarle perché non poteva darle quello che voleva, è adesso all'asta sul sito RR Auction.

La lettera di Marlon Brando a Solange Podell

La casa d'aste descrive la lettera giovanile come rara. Sulla relazione del giovane Brando con Podell, di cui l'attore non fa alcuna menzione nella sua autobiografia, non si sapeva finora niente. Ma sembra che la giovane attrice abbia conosciuto Marlon quando andò in camerino a Broadway a incontrare l'attore durante una visita a New York nel 1947, mentre lui recitava Un tram che si chiama desiderio. La donna ha raccontato al Times inglese nel 2014 che Brando le disse: "Perché non vieni tutte le sere così avrò qualcuno con cui cenare dopo lo spettacolo?". Brando iniziò così a trascorrere del tempo con la ragazza e la madre e prestò loro dei soldi perché le due donne potessero lasciare l'hotel e spostarsi in un appartamento durante la loro permanenza a New York, stando a quanto dichiarò all'epoca Podell, scomparsa nel 2020.



Marlon Brando non era certo un letterato e colpiscono leggendo il testo i numerosi errori sintattici e grammaticali, gli strafalcioni nello spelling, ma anche la sincerità con cui cerca di spiegare a Solange, che si era chiaramente innamorata di lui, la propria immaturità sentimentale. Così scrive:

Cara Solange, perché tu non pensi a me come a un completo cafone, ti scrivo questa lettera per spiegare che a causa di un temperamento inaffidabile, volubile e inattendibile non vorrei umiliare o sminuire i tuoi sentimenti vedendoti solo quando mi torna comodo. Per favore accetta questa lettera col cuore aperto, così come è scritta con esplicita sincerità. Mi dispiace di non aver provato più seriamente ad essere meno indulgente con me stesso e perciò un po' più compatibile. Le mie intenzioni erano perfettamente accurate ma le mie emozioni, purtroppo, instabili. Ti ricorderò con affetto, stima e rispetto. Quando ci incontreremo in Francia (forse a Ottobre) mi aspetto che il mio comportamento sia un pochino più adulto. P.S. Per favore fai i miei più cari saluti a tua madre, se lei li accetterà.

Una missiva in fondo rispettosa, da parte di un uomo che non ha mai trattato le donne col guanto di velluto. Solange Podell, che in seguito è diventata fotografa e lavorava a Monaco, è scomparsa dicevamo due anni fa e la letterà sarà all'asta fino a mercoledì 8 febbraio. Finora ha ricevuto offerte per 3.390 dollari ma la casa d'aste si aspetta di ricavarne almeno 15.000.