Margot Robbie: "Vendere gin è più facile che vendere film", inaugura la sua etichetta

Chiacchierando col Times of London, Margot Robbie ha scherzato sulla sua nuova impresa, che col cinema non ha nulla a che fare: ha infatti appena fondato l'etichetta di gin "Papa Salt", insieme a suo marito nonché socio in affari Tom Acklerley. Difficilmente farà gli stessi numeri della sua casa di produzione LuckyChap, reduce da Barbie, però... c'è un motivo per cui tanti suoi colleghe e colleghi si sono lanciati in questo settore... Leggi anche The Sims, il film prodotto da Margot Robbie diretto verso Amazon MGM Studios

Margot Robbie: "Col gin è più facile prevedere gli affari"

Margot Robbie ha coprodotto e interpretato il campione d'incassi Barbie l'anno scorso, dando vita all'iconica bambola. È stata Harley Quinn per la DC / Warner Bros in diversi lungometraggi. Ha al suo attivo tre nomination all'Oscar, per Tonya (migliore protagonista), Bombshell (migliore non protagonista) e lo stesso Barbie (come produttrice del candidato al miglior film). Insomma, Margot e la sua casa di produzione LuckyChap hanno una parte di Hollywood in mano, ma proprio com'è successo a suoi colleghi come Ryan Reynolds, George Clooney, Kylie Minogue e Brad Pitt, si è messa al sicuro della volubilità del cinema e del pubblico: è entrata anche lei nel business degli alcolici, inaugurando una sua etichetta di gin, la Papa Salt, confondata con Tom Ackerley, suo socio nonché marito (dal 2016). Il cinema è il primo amore, però queste attività secondarie hanno un vantaggio, che Robbie spiega con la consueta ironia:

Il cinema è un settore pazzo, vendi qualcosa che non è tangibile, è un'idea. Non sai quanto farà, chi la vedrà, se la vedrà e come sarà accolta. Questo invece ti dà proprio la sensazione di essere più diretto, è più facile prevedere le cose. Puoi aprire uno spreadsheet, non lo puoi fare quando illustri l'idea per un film. Le nostre passioni sono il cinema e i drink, e ora le abbiamo coperte tutte e due!