Margot Robbie nel prequel di Ocean's Eleven diretta di nuovo da Jay Roach

News Cinema

In preparazione alla Warner un prequel di Ocean's Eleven, che sarà diretto da Jay Roach e interpretato da Margot Robbie. Quello che si sa finora.

Da tempo la Warner prova a fare un (altro) reboot della serie di grande successo iniziata con Ocean's Eleven (che è a sua volta un remake) nel 2001. Lo Studio alla fine sembra aver approvato un prequel, che sarà - sembra - interpretato da Margot Robbie. A dirigere il film sarà Jay Roach, che ha già lavorato con l'attrice australiana in Bombshell (foto).

Un prequel per Ocean's Eleven

Non sappiamo ancora se la scrittura di Margot Robbie preluda a un film tutto al femminile, cosa del resto già avvenuta nel precedente Ocean's Eight, del 2018, con Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway. Quello che si sa è che la sceneggiatura è stata affidata a Carrie Solomon (non sappiamo se si tratta di un'omonimia o se è proprio l'autrice di libri di cucina) e che l'azione sarà ambientata non a Las Vegas o zone limitrofe ma addirittura in Europa negli anni Sessanta, il che ne fa, a tutti gli effetti, un film in costume.

Il film, che non ha ancora un titolo ufficiale, dovrebbe entrare in produzione effettiva nella primavera del 2023. Il 23 luglio di quell'anno uscirà però Barbie con Margot Robbie, il che potrebbe preludere a futuri spostamenti. Sia Robbie che Jay Roach sono indicati tra i produttori di questo nuovo capitolo della serie degli Ocean's.