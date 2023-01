Marcel the Shell, una conchiglia parlante nel trailer italiano del curioso film di animazione

News Cinema

Candidato ai Golden Globe, il finto documentario animato Marcel the Shell arriva al cinema dal 9 febbraio: ecco il trailer italiano ufficiale!

Il curioso Marcel the Shell arriva al cinema dal 9 febbraio, distribuito da Lucky Red e UPI: si tratta di uno dei film di animazione che ai Golden Globe si contendeva la vittoria, ed è di conseguenza papabile anche per i prossimi premi Oscar. A dirla tutta, come potete vedere nel trailer italiano ufficiale, non è nemmeno un film interamente animato, ma una sorta di "finto documentario semianimato", categoria che almeno per ora non esiste in nessuna competizione.

Marcel the Shell, la trama e gli autori del film animato