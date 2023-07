Manodopera, il trailer italiano del film animato in stop-motion

News Cinema

Lucky Red porta al cinema dal 31 agosto il film di animazione in stop-motion Manodopera, dove il regista Alain Ughetto ha voluto raccontare le origini italiane della sua famiglia, emigrata in Francia nei primi del Novecento. Musiche di Nicola Piovani.

Arriverà al cinema dal 31 agosto il film di animazione Manodopera di Alain Ughetto, che con una delicata stop-motion ha voluto raccontare l'emigrazione dei suoi nonni italiani in Francia, all'inizio del Novecento. Il lungometraggio ha vinto il premio come Miglior Film di Animazione agli European Film Awards 2022 e il Premio della Giuria al Festival International du Film d’Animation di Annecy 2022. È stato anche presentato per la prima volta alla 75° edizione del Locarno Film Festival, diventando il film di chiusura del 40° Torino Film Festival.



Manodopera: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Manodopera, la trama del film di animazione

Manodopera, scritto e diretto da Alain Ughetto, con le musiche del premio Oscar Nicola Piovani, comincia il suo arco narrativo nel Piemonte di inizio Novecento. Lì, nel paese di Ughettera ai piedi del Monviso vive la famiglia Ughetto, numerosa ma anche molto povera (il paese non è immaginario, esiste davvero una Borgata Ughettera da quelle parti!). Quando il padre Luigi e la mamma Cesira decidono di trasferirsi in Francia con tutta la famiglia, intraprendono un lungo viaggio, attraversando le Alpi a piedi mentre nevica, con la sola motivazione di abbracciare una vita migliore. La salita continuerà metaforicamente quando saranno a destinazione: non mancheranno sacrifici e faticosissima manovalanza, nell'atteggiamento spesso razzista nei confronti degli Italiani (il titolo originale recita proprio "Interdit Aux Chiens Et Aux Italiens", cioè il cartello apposto su alcuni locali: "Vietato l'accesso ai cani e agli Italiani"). Gli Ughetto riusciranno comunque nella loro impresa, diventare francesi, assicurandosi che tutti i figli studino, mentre intorno a loro la storia procede: Prima Guerra Mondiale, l’influenza spagnola e l’arrivo del fascismo.

Ughetto aveva già diretto nel 2013 l'inedito in Italia Jasmine, realizzato con la stessa tecnica.