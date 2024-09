Making Of, le difficoltà produttive di un regista in una clip in anteprima esclusiva in italiano del film di Cédric Kahn

News Cinema

Cédric Kahn racconta in Making Of, dal 26 settembre al cinema con I Wonder Pictures, le peripezie di un regista che cerca di completare un film così come l'ha pensato, nonostante gli ostacoli produttivi, come quelli nella clip in italiano che possiamo mostrarvi in anteprima esclusiva.

Tra la motivazione e l'esecuzione ci può essere un mare di ostacoli, come racconta con ironia il film Making Of, nuova opera di Cédric Kahn: un regista cerca di portare a termine il suo film, così come l'ha pensato, ma tra un attore ingestibile e una produzione al collasso, teme davvero di perderne del tutto il controllo. Per fortuna accanto a lui c'è un giovane entusiasta che ha incaricato di girare un backstage... possiamo mostrarvi in anteprima esclusiva una clip in italiano del film in uscita il 26 settembre.



Making of: Una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film di Cédric Kahn - HD

Making of, di cosa parla il film di Cédric Kahn dedicato al mondo del cinema