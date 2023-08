Maestro: il naso finto di Bradley Cooper trova pace: la Anti Defamation League difende il regista, tacciato di antisemitismo

News Cinema

Il naso finto che Bradley Cooper sfoggia in Maestro, e che somiglia molto a quello di Leonard Bernstein, non è caricaturale né razzista. Lo dice la Anti Defamation League, che di film antisemiti ne ha visti tanti.

Soltanto pochi giorni fa vi abbiamo parlato della polemica scoppiata sul naso finto e ingombrante di Bradley Cooper in Maestro, il film di cui è regista e protagonista nei panni del direttore d'orchestra, pianista e compositore Leonard Bernstein. Vi abbiamo detto che, all'indomani della diffusione del trailer, alcuni critici hanno visto in quel naso uno stereotipo razzista, e che quindi il film è stato accusato di antisemitismo. Per fortuna molti sono dalla parte del buon Bradley, fra cui, e questa è la notizia di oggi, la Anti Defamation League.

Bradley Cooper non è antisemita

La Anti Defamation League è un'organizzazione non governativa internazionale ebraica con sede negli Stati Uniti d'America. Fondata nel 1913, si definisce "la principale agenzia nazionale relazionata ai diritti civili e ai diritti umani". l'ADL combatte l'antisemitismo e tutte le forme di pregiudizio, ma nel caso del naso protesico di Bradley Cooper si è schierata a favore dell'attore. Ecco la sua dichiarazione ufficiale:

Nel corso della storia, nei film antisemiti o di propaganda, gli ebrei sono stati rappresentati come malvagi personaggi caricaturali dotati di un enorme naso aquilino. Questo film, che è un biopic sul leggendario direttore d'orchestra Leonard Bernstein, non fa parte di quel gruppo.

Come ha scritto la nostra Daniela Catelli giorni fa, la famiglia di Leonard Bernstein ha preso le difese del regista. I tre figli dell'artista - Jamie, Alexander e Nina - hanno espresso il loro parere con un accorato messaggio condiviso su Twitter, nel quale hanno sottolineato il loro coinvolgimento nel progetto e l'umiltà di Bradley Cooper.

Adesso finalmente Bradley Cooper potrà dormire sonni tranquilli. Maestro avrà la sua anteprima il 2 settembre al Festival di Venezia e sarà in parte a colori e in parte in bianco e nero. Targato Netflix, narra 30 anni di vita di Leonard Bernstein e comincia con l'incontro fra il direttore d'orchestra e la donna della sua vita Felicia Montealegre (Carey Mulligan), durante una festa nel 1946. Il film si concentra sulla storia d'amore fra i due. Nel cast anche Maya Hawke, Matt Bomer e Jeremy Strong.