Mads Mikkelsen e Bryan Fuller presto sul set per l'horror Dust Bunny

Buone notizie per gli orfani di Hannibal: il protagonista Mads Mikkelsen e il regista Bryan Fuller sono al lavoro su un film horror, Dust Bunny. Le riprese sono imminenti.

È passata un po' un sordina - ma non per i fan del duo - la notizia che il regista Bryan Fuller e il protagonista di Hannibal, Mads Mikkelsen, torneranno a collaborare. Stavolta non per una nuova stagione dello show, come richiesto a gran voce dai numerosi ammiratori della serie horror, ma per un film, Dust Bunny. La notizia ancora migliore è che le riprese inizieranno prestissimo, a gennaio.

Dust Bunny: la nuova collaborazione tra Bryan Fuller e Mads Mikkelsen

Comunque la sia pensi su Hannibal è indubbio che Mads Mikkelsen è stato un Hannibal Lecter estremamente carismatico. Fa dunque piacere sapere che a gennaio l'attore danese tornerà sul set per interpretare un horror, di nuovo diretto da Bryan Fuller, al suo debutto alla regia di un lungometraggio per il cinema. Il film si intitola dicevamo Dust Bunny e racconta la storia di una bambina di 8 anni che chiede aiuto al suo affascinante vicino per uccidere il mostro nascosto sotto il suo letto, che è convinta abbia ucciso la sua famiglia. E chissà che questo mostro non sia un alter ego dello stesso personaggio... Comunque sia il film rimanda alla tradizione dei "film dell'orrore per famiglie degli anni Ottanta" e conoscendo l'amore di Fuller per il genere, che conosce molto bene, ci aspettiamo un grande divertimento. Aspettiamo con pazienza le prime foto dal set.