Madea's Destination Wedding: la vecchietta tutta d'un pezzo inventata da Tyler Perry va alle Bahamas nel trailer del film

Madea, che è uno spassoso personaggio cinematografico creato e interpretato da Tyler Perry, torna al cinema per la tredicesima volta in Madea's Destination Wedding, che si svolge alle Bahamas. Del film Netflix è appena uscito il trailer.

Gli amanti della commedia conoscono senz'altro la saga, per così dire, di Madea, un personaggio inventato e interpretato da Tyler Perry e basato su sua madre e su sua zia. In occasione del ventesimo anniversario della nascita cinematografica di questa buffa signora, che è finita più di una volta dietro le sbarre e che ha avuto una vita movimentata, l'attore ha voluto "portarla" alle Bahamas, dove è ambientato Madea's Destination Wedding. Il film arriverà su Netflix l'11 luglio ed è la tredicesima avventura di Madea. Insieme a lei ci saranno i suoi familiari, tutti interpretati da Perry, che in questo ricorda Eddie Murphy con Il professore matto e i suoi congiunti.

Madea's Destination Wedding: la trama e l'esilarante trailer

Di Madea's Destination Wedding è uscito lo spassoso trailer, dal quale si capisce perfettamente la trama del film. La vicenda inizia quando Madea viene a sapere dal nipote Brian e dalla sua ex moglie Debrah che la loro figlia Tiffany si è fidanzata con un rapper di nome Zavier incontrato su uno yacht. Mancano soltanto due settimane alle nozze e Madea sulle prime decide di non partire, visto che è meglio che non si faccia vedere in 92 paesi, ma poi, alla notizia che è previsto l'open bar, cambia idea e parte insieme alla sua truppa. Inutile dire che ne succederanno delle belle, tra addii al celibato e al nubilato, imprevisti vari e brutte figure.

Ricordiamo che Madea non è apparsa soltanto al cinema, ma è stata protagonista anche di alcuni spettacoli teatrali, di un libro e di un film d'animazione. Ha partecipato inoltre a qualche show televisivo. L'ultimo film live-action uscito è Madea: Il Ritorno, che risale al 2022. E ora, gustiamoci il trailer di Madea's Destination Wedding, che promette grasse risate ma anche qualche riflessione, proprio come gli altri capitoli della serie, tutti diretti dallo stesso Tyler Perry.