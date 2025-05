Madden, il regista David O. Russell perde di nuovo il controllo girando il biopic con Nicolas Cage e Christian Bale?

News Cinema

Il regista David O. Russell non è nuovo a comportamenti aggressivi sul set: sembra che nelle prime due settimane di set per il biopic Madden, con Nicolas Cage e Christian Bale, abbia perso il controllo un'altra volta... La produzione Amazon cerca di correre ai ripari...

Il regista David O. Russell, candidato a cinque premi Oscar con il picco per Il lato positivo e The Fighter, non è noto per mantenere la calma sul set, tanto che George Clooney ha spesso ribadito che, dopo l'esperienza traumatica sul set di Three Kings, non avrebbe mai più lavorato con lui. Per onestà dobbiamo dire che c'è chi va d'accordo con David, come Christian Bale, che ha girato con l'autore diversi film ed è anche nel prossimo Madden, il biopic in corso di lavorazione, con Nicolas Cage nei panni del celebre allenatore di football. Putroppo, stando a World of Reel, l'atmosfera si è fatta incandescente anche su questo set... Leggi anche Nicolas Cage sarà il coach di football e commentatore sportivo John Madden nel nuovo film di David O. Russell

Le riprese di Madden con Nicolas Cage sono iniziate, ma l'atmosfera non è... ottimale

Fonti anonime hanno raccontato a Jordan Ruimy di World of Reel che il regista David O. Russell è purtroppo tornato a rendere l'atmosfera piuttosto pesante su un suo set. A farne le spese sarebbe stato un attore imprecisato che interpreta in Madden un giocatore di football: avrebbe indossato un'auricolare per semi-improvvisare un monologo con suggerimenti del regista. Quando però Russell ha più e più volte imposto la parola "n-", l'attore si è rifiutato di dirla, offeso. A quel punto il regista gli avrebbe intimato di "dirla e basta, cazzo!" Una buona parte degli attori che portano sullo schermo i giocatori hanno protestato a loro volta, soprattutto dopo che Russell li ha denigrati per aver mostrato solidarietà al collega. A quanto sembra l'atmosfera si stava già facendo difficile da quando le riprese sono cominciate, un paio di settimane fa: lo stesso attore si sarebbe già opposto alla richiesta di mostrarsi nudo frontalmente in una scena di spogliatoio, ma il regista avrebbe liquidato la sua resistenza in modo "poco professionale", stando ai presenti (leggasi "insulti"). Gli Amazon MGM Studios, che producono il film, starebbero cercando di riallacciare i rapporti con l'attore, che vuole abbandonare il progetto.

David O. Russell non è nuovo a questo tipo di sfoghi che generano tensioni sul set, ma rimane uno dei registi più importanti in circolazione proprio grazie al talento che lo stesso Clooney (uno dei più critici nei suoi riguardi sul piano umano) gli ha comunque riconosciuto. Persino Lily Tomlin, che fu trattata a pesci in faccia sul set di I Heart Huckabees - Le strane coincidenze della vita, in alcuni imbarazzanti video trapelati su YouTube, ha ammesso che nonostante tutto potrebbe lavorare ancora con Russell. Amy Adams si è invece dichiarata stremata dal suo lavoro in American Hustle, invidiando la tranquillità di Jennifer Lawrence di fronte alle esplosioni del regista sul set, fortunatamente in quel caso contenute con decisione da Bale.