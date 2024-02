Madame Web, la regista S.J. Clarkson: "Il cinema amplifica la potenza delle storie dei fumetti"

News Cinema

In una breve intervista online, la regista S.J. Clarkson ci ha raccontato come abbia impostato il lavoro con i suoi attori per Madame Web e il potenziale sul grande schermo che hanno le storie di supereroi.

Da alcuni giorni nei cinema italiani possiamo vedere l'ingresso di Dakota Johnson nel mondo dei supereroi. L'attrice si cala nei panni di Cassandra Webb, una donna cresciuta orfana che scopre di avere dei poteri derivanti da un lontano passato. Sua madre, che non ha mai conosciuto, conduceva una serie di studi su un tipo di ragno nell'America Latina mentre era incinta di lei. Ed è in questo antefatto all'inizio di Madame Web che iniziamo a conoscere la storia del personaggio apparso nei fumetti di Spider-Man per la prima volta nel 1980.

Nel film Cassandra svolge la professione di paramedico e si ritrova suo malgrado a diventare mentore di un terzetto di adolescenti che non si conoscono tra loro. La donna infatti scopre di avere doti di preveggenza e nel salvare le loro vite, si rende conto poco per volta che il destino ha qualcosa di più grande in serbo per loro. Le attrici che interpretano le tre ragazze sono Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O’Connor. La regia del film, prodotto da Sony in collaborazione con Marvel e distribuito in Italia da Eagle Pictures, è stata affidata a S.J. Clarkson che ha una lunga esperienza con le serie TV. Per sapere come la regista abbia lavorato con le sue attrici e che cosa pensi dei fumetti trasposti al cinema, avviate la video intervista qui sotto con S.J. Clarkson.



