Machete: la vera storia all'origine del personaggio interpretato da Danny Trejo

Moltissimi pensato che Robert Rodriguez abbia inventato il personaggio per il finto trailer di Grindhouse, ma prima di allora...

Quando nel 2007 Robert Rodriguez annunciò che Machete, il film immaginario di cui aveva realizzato uno dei trailer di fantasia che costellavano il progetto di Grindhouse, sarebbe diventato una realtà, tutti festeggiarono. E, soprattutto, tutti pensarono che le origini di quel personaggio interpretato da Danny Trejo stessero, lì: nel finto trailer contenuto in Grindhouse.

Tutti, o quasi. Perché i fan più accaniti del regista, o quanti avessero bambini, sapevano invece che le origini di Machete sono da ritrovarsi in una saga che, coi toni del b-movie e della exploitaion più estrema non ha nulla a che vedere.

Zio Machete

La prima apparizione del personaggio di Machete, infatti, avviene in Spy Kids, il primo della fortunata serie di film per ragazzi ideata e diretta da Rodrigues. Machete è infatti lo zio dei ragazzi Cortez, Carmen e Juni, il fratello di loro papà Gregorio (interpretato da Antonio Banderas). E quando Gregorio e Ingrid vengono catturati dal cattivo di turno, e allo zio Machete che i bambini si rivolgono per avere aiuto, nonostante non lo avessero mai visto prima in vita loro.

Sempre ovviamente interpretato da Danny Trejo, il personaggio di zio Machete appare anche nei successivi Spy Kids 2 - L'isola dei sogni perduti, Missione 3D - Game Over e Spy Kids 4 - È tempo di eroi.

Un Charles Bronson Messicano

L'idea per il personaggio di Machete nacque nella mente di Robert Rodriguez la prima volta che ha incontrato Danny Trejo. Trejo, ex manovale che è stato a lungo in carcere negli anni Sessanta, e che durante la detenzione di era dedicato al pugilato e al programma dei 12 passi per vincere le sue dipendenze dal alcol e droga, iniziò a lavorare nel mondo del cinema alla metà degli anni Ottanta in piccoli ruoli che ne esaltavano l'inconfondibile aspetto fisico. Quando si presentò per un provino per Desperado, oltre a scoprire che Trejo era un suo cugino di secondo grado, Rodriguez pensò immediatamente che uno con una faccia del genere avrebbe dovuto diventare il protagonista di una serie di film mexploitation: "Come un Charles Bronson o un Jean Claude Van Damme messicano," disse Rodriguez.

Machete: il trailer

Machete nello spazio

Non uno, ma ben due sequel di Machete sono annunciati alla fine del film prima dell'inizio dei titoli di coda. Nel 2013 Rodriguez e Trejo hanno effettivamente girato Machete Kills, nel quale il titolo del secondo sequel è diventato Machete Kills... in Space. Il film non è stato ancora girato, ma sia secondo Trejo che Rodriguez le intenzioni di realizzarlo ci sono tutte.