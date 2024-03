M. Emmet Walsh: addio a un grande caratterista americano

News Cinema

Spesso alle prese con ruoli scomodi, minacciosi o antipatici, è morto a 87 anni il grande caratterista americano M. Emmet Walsh, da Blade Runner a Blood Simple al televisivo Sneaky Pete.

E' morto il 19 marzo nel natìo Vermont, all'età di 87 anni (ne avrebbe compiuti 88 il 22 marzo), M. (Michael) Emmet Walsh, uno di quegli attori caratteristi che hanno fatto grande il cinema e la televisione americana. Molti lo ricorderete come il boss di Harrison Ford in Blade Runner, o come il detective privato del film d'esordio dei fratelli Coen, Blood Simple. In tutto sono oltre 100 i titoli per il cinema in cui è accreditato e oltre 200 quelli televisivi. Ricordiamo in breve la sua straordinaria carriera.

M. Emmet Walsh: la carriera di un caratterista

Roger Ebert, il celeberrimo critico del Chicago Sun Times, scrisse una volta: "nessun film che abbia Harry Dean Stanton o M. Emmeth Walsh in un ruolo, può essere del tutto brutto". L'esordio di Walsh al cinema avviene nel 1969 in Alice's Restaurant di Arthur Penn, seguito da una serie di ruoli di contorno in film come Il piccolo grande uomo, Fuga dal pianeta delle scimmie, Colpo secco, Airport '77, Vigilato speciale (in cui brilla al fianco di Dustin Hoffman), Serpico, Ma papà ti manda sola?, e ancora con Bogdanovich, che lo apprezzava molto, Finalmente arrivò l'amore e Vecchia America. Amatissimo dai migliori registi del cinema americano, lavorò nell'esordio registico di Robert Redford, Gente comune, e a lui Ridley Scott affidò la parte del capitano Bryant, che richiama Rick Deckard dalla pensione per dare la caccia ai replicanti in Blade Runner. I fratelli Coen lo scelsero per la parte, importante, dell'investigatore privato doppiogiochista del loro violento noir Blood Simple (per cui Walsh vinse il primo Independent Spirit Award come miglior protagonista) e lo richiamarono poi per Arizona Jr. In 55 anni di carriera l'attore ha dato il suo apporto a tantissimi film, tra cui è difficile scegliere. Di recente lo abbiamo visto in Cena con delitto - Knives Out

Ma è stato anche più attivo in televisione, dove ha iniziato a lavorare da fine anni Sessanta, fino alle sue ultime apparizioni in Sneaky Pete e American Gigolo. Del suo lavoro, questo straordinario professionista, diceva: "Il mio compito è di intervenire e fare avanzare la storia. Le star non danno spiegazioni... così arrivo io con Redford o Newman o Dustin o qualcun altro e gli tiro la palla, loro me la rilanciano e comincia a diventare una specie di match di tennis, avanti e indietro, e questo diventa la dinamica di tutta la faccenda". Di sicuro i grandi attori che l'hanno avuto al fianco hanno apprezzato questo straordinario compagno di gioco, che rendeva anche il loro migliore. Così quest'uomo spiritoso raccontava perché non si era mai sposato: "se sposi una collega, c'è sempre della competizione. E se sposi una "civile", non capirà mai cosa fai e perché devi andare fino, per dire, in Nova Scotia per parecchi mesi. Inoltre, non ho mai incontrato una donna abbastanza stupida da considerarmi un buon partito!". Noi ricorderemo questo grande caratterista per i suoi villain così naturali e minacciosi, tanto sono convinti di essere nel giusto e si divertono a tessere intrighi, capace di incutere timore ma anche, quando necessario, di farci ridere di gusto.