Lupin III: in arrivo un nuovo lungometraggio animato - Guarda il teaser trailer

Sta per fare il suo debutto un nuovo film incentrato sulle avventure di questo immortale personaggio. Ecco il teaser trailer del nuovo Lupin the IIIrd The Movie.

Personaggio mitico e amatissimo, oltre che di innumerevoli serie Lupin III è stato protagonista di numerosi lungometraggi, sia animati che in live action. Alla lunga lista di titoli già realizzati se ne sta ora per aggiungere un altro, di cui è stato diffuso online un primo teaser trailer che vi mostriamo qui di seguito.

Il film si intitola semplicemente Lupin the IIIrd The Movie, lo ha prodotto la Telecom Animation Film e alla regia c'è Takeshi Koike, che già aveva diretto in passato un film di Lupin, Lupin the 3rd: Fujiko's Lie.

La versione estesa del trailer verrà mostrata a breve in Giappone come parte delle proiezioni organizzate per festeggiare il quarantacinquesimo anniversario del celebre Lupin III - Il castello di Cagliostro, il film animato diretto nel 1979 da Hayao Miyazaki.

Ecco il teaser trailer di questo nuovo Lupin the IIIrd The Movie: