Luì e Sofì tornano al cinema con Cattivissimi a Natale, il settimo film dei Me Contro Te

Luì e Sofì, ovvero I Me Contro Te, i personaggi più amati dai bambini, tornano al cinema da oggi, 12 dicembre, grazie a Warner Bros. Pictures con una storia stavolta natalizia, Cattivissimi a Natale.

Avventura, magia e divertimento sono i ben noti ingredienti delle storie che i Me contro Te portano al cinema dal 2020. Come ben sanno i genitori con figli piccoli, il duo composto da Luì e Sofì, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia, si rivolge principalmente a un pubblico giovanissimo fino agli 11 anni. Il successo che hanno avuto ha chiaramente dimostrato che sarebbe necessario produrre più film per gli spettatori di quella fascia anagrafica, offrendo loro risate, enigmi e battaglie tra il bene e il male.

L'iniziativa di portare al cinema i due youtuber è stato un colpo di genio da parte della divisione italiana della Warner Bros Pictures. Intercettando quella fascia di pubblico, la casa di produzione e distribuzione si è garantita un minimo di due biglietti venduti, tra giovane spettatore e adulto accompagnatore, per un ragionevole tempo di visione che non è quello di un film, ma di un mediometraggio. Offrire dunque un intrattenimento in sala in più alle famiglie con bambini si è rivelata una scelta vincente che ha portato oggi la saga al suo 7 film, Cattivissimi a Natale.

Me Contro Te: la trama e il trailer di Cattivissimi a Natale

È la Vigilia di Natale e al Polo Nord, nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale iniziano i preparativi per la notte più magica dell’anno. Anche Luì e Sofì si stanno preparando a festeggiare ma un elfo dispettoso li ha presi di mira con continui scherzetti e sogna di rovinare il Natale a tutti i bambini buoni. Saranno proprio i cattivissimi Signor S., Perfidia e Velenia - la pestifera figlia di Perfidia - a dover aiutare Babbo Natale a salvare la situazione in questa divertentissima avventura al Polo Nord.

Qui sotto il trailer di Me Contro Te: Cattivissimi a Natale.



Me contro Te: tutti i film di Luì e Sofì

Quello che segue è il riepilogo dei film della serie Me Contro Te usciti al cinema che sono ora noleggiabili sulle piattaforme streaming o acquistabili in DVD: