Lucca Comics & Games Together: nell'edizione 2023 una marea di ospiti e incontri

In conferenza stampa è stata presentata Lucca Comics & Games, dal primo al 5 novembre. Le novità e il programma dell'Area Movie con gli ospiti di serie, cinema e fumetti.

Si è svolta stamani a Milano la conferenza stampa della nuova edizione dell'ormai mastodontica Lucca Comics & Games, irrinunciabile appuntamento per centinaia di migliaia di appassionati che si riverseranno in massa sulla cittadina toscana dal primo al 5 novembre per stare insieme a condividere i loro interessi. Questa edizione non a caso porta il titolo di Together. Nell'occasione sono state annunciate parecchie novità e gli ospiti, di cui estraiamo un assaggio dal chilometrico comunicato stampa, dando la precedenza, visto che è il nostro settore di riferimento, ai film, alle serie e agli ospiti dell'Area Movie.

Lucca Comics & Games: il programma dell'Area Movie

Il cinema e le serie tv tornano a invadere Lucca Comics & Games con l’imperdibile programma dell’area Movie a cura di QMI, che anche quest’anno porterà tra le mura di Lucca grandi anteprime, proiezioni speciali e incontri con ospiti dei titoli più attesi del piccolo e grande schermo. NETFLIX torna a Lucca Comics & Games con un triplice appuntamento, in primo luogo con il ritorno di uno spazio fisico dedicato in Piazza Anfiteatro (e non solo), in cui i fan si potranno immergere nelle loro serie più amate. Tra gli imperdibili contenuti, l'anteprima del primo episodio di Tutta la luce che non vediamo, la rivoluzionaria miniserie tratta dall’omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr, diretta da Shawn Levy e con Aria Mia Loberti, Nell Sutton, Mark Ruffalo e Hugh Laurie. La miniserie in quattro episodi sarà poi disponibile solo su Netflix dal 2 novembre. Infine Netflix porterà a Lucca il fan screening dei primi due episodi di SUBURRÆTERNA, l'attesissima serie tv che espande l’universo Suburra. Giacomo Ferrara, che riprende l'iconico ruolo di Spadino da protagonista, sarà a Lucca per presentare la serie e incontrare i fan, prima dell'uscita su Netflix prevista per il 14 novembre. accoglierà i fan a Lucca Comics & Games all’interno di spazi esclusivi che conquisteranno e intratterranno il pubblico con inaspettate e coinvolgenti sorprese. In occasione di questa edizione, PRIME VIDEO accompagnerà inoltre a Lucca ospiti d’eccezione che presenteranno i loro prossimi show: Fabio De Luigi sarà protagonista di una conversazione on stage tutta dedicata al viaggio comico e onirico AMAZING – FABIO DE LUIGI, il nuovo e attesissimo one prank show in arrivo il 3 novembre; Lillo Petrolo svelerà al pubblico di Lucca, nel corso di un panel tutto da ridere, le prime inedite immagini del prossimo film, Elf Me, che lo vede protagonista su Prime Video dal 24 novembre nei panni di un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale; e ancora Marcello Macchia - aka Maccio Capatonda - Danilo Carlani e Alessio Dogana saranno ospiti attesi di un panel dedicato al loro prossimo film, la storia di un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico in arrivo presto su Prime Video.

Rai Teche con RaiPlay e Digital presenteranno a Lucca l’anteprima esclusiva della riedizione della seconda stagione di Spazio:1999, serie cult degli anni ‘70 che ha plasmato indelebilmente l’immaginario fantascientifico degli spettatori italiani. L’evento anticiperà l’arrivo di tutti gli episodi della seconda stagione su RaiPlay a Natale. Grazie al mirabile lavoro di recupero realizzato dal Tecnologico Teche di Torino, il pubblico di Lucca potrà vedere in anteprima sul grande schermo una ri-edizione HD dai colori vividi e con audio italiano restaurato. Mediaset Infinity porterà a Lucca due speciali appuntamenti dedicati agli appassionati degli anni ‘80 e ‘90. Sarà imperdibile la Fantaghirò Celebration, un evento speciale per tutti i fan della miniserie cult degli anni Novanta Fantaghirò alla presenza di un host d’eccezione, Claudio Di Biagio, che insieme ad altri ospiti ripercorrerà i momenti più iconici del fenomeno fantasy della televisione italiana. Il secondo appuntamento sarà dedicato a tutti gli appassionati di Lady Oscar con un talk dedicato agli anime più iconici degli anni ’80-’90 e in particolare alla celebre eroina di Versailles, con ospiti, curiosità e aneddoti, oltre a una speciale proiezione dei primi due episodi.

Grandi novità anche dal mondo del CINEMA con imperdibili anteprime e incontri con ospiti. Per gli amanti del brivido in programma uno dei titoli più attesi della stagione, Five Nights at Freddy’s di Emma Tammi. Tratto dal fenomeno dei videogiochi horror, il nuovo film targato Blumhouse uscirà in anteprima nazionale il 31 ottobre e dal 2 novembre solo al cinema per Universal Pictures. Five Nights at Freddy’s sarà presentato a Lucca con una proiezione speciale alla presenza di un ambassador d’eccezione come Favij, creator tra i più popolari e icona del mondo dei videogiochi. In occasione dell’uscita dell’attesissimo Hunger Games: La ballata dell’usignolo e il serpente, i fan della saga potranno trovare a Lucca tante imperdibili sorprese legate all’universo di Hunger Games e al nuovo film, in arrivo nei cinema italiani dal 22 novembre con Notorious Pictures. Sarà presente a Lucca Comics & Games con un evento celebrativo davvero speciale, la TOEI Animation Europe Festa, una serie di imperdibili momenti dedicati ai fan dell’animazione giapponese e di alcune delle properties più amate dal pubblico. Oltre a un intero stand interamente dedicato a One Piece, i fan della ciurma del cappello di paglia potranno assistere al primo evento cinematografico ufficiale del GEAR FIFTH in Europa, organizzato in collaborazione con gli amici di Crunchyroll, oltre ad una mostra esclusiva con storyboard e video che mostrerà i retroscena di come sono nati i Gear di Luffy. Grande attesa anche per l’anteprima esclusiva di PreCure All Stars F alla presenza della produttrice Aki Murase, del regista Yuta Tanaka e di Nishiki Itaoka, Direttore Generale dell’Animazione e Character Designer del film. Terzo imperdibile appuntamento con la proiezione speciale dei primi due episodi in anteprima di Le Collège Noir, co-produzione speciale realizzata in Europa insieme al partner ADN.

Tra i grandi nomi dell’area Movie 2023 un maestro dell’animazione made in Italy come Enzo d’Alò, regista di film acclamati in tutto il mondo come La gabbianella e il gatto, che porterà a Lucca il suo nuovo ed attesissimo film. Mary e lo Spirito di mezzanotte, tratto dal romanzo di Roddy Doyle La Gita di Mezzanotte (Guanda), è la storia di Mary e il suo rapporto speciale con sua nonna. Un racconto pieno di sentimento e ironia ambientato nella magia dell'Irlanda, che ha come protagoniste quattro generazioni di donne. Prima dell’arrivo in sala il 23 novembre per Bim, il film sarà presentato a Lucca in anteprima nazionale. Altro imperdibile appuntamento con il cinema italiano sarà l’anteprima nazionale di Mimì. Il principe delle tenebre di Brando De Sica. Il suo esordio al lungometraggio è un horror che unisce il romanzo di formazione alla storia d’amore distribuito da Luce Cinecittà. Protagonisti del film sono Domenico Cuomo e Sara Ciocca, due giovani soli che si incontrano e cercano di sfuggire a un mondo cinico e violento sullo sfondo di una Napoli a tinte dark. Bizzarro Movies, in occasione dei dieci anni dall’uscita del fenomeno Sharknado, porterà a Lucca l’anteprima italiana di Barbnado, l’esclusiva riedizione del primo capitolo della saga catastrofica shark più assurda di sempre, completamente rimasterizzato con nuovi incredibili effetti speciali. Dal 10 novembre in esclusiva solo su FULL ACTION, il canale adrenalinico di The Film Club, disponibile anche su Prime Video. In occasione del trentennale di Jurassic Park arriverà in città una sorprendente installazione per celebrare l’incredibile avventura cinematografica diretta da Steven Spielberg uscita al cinema con Universal Pictures nel giugno del 1993.

Lucca Comics & Games: i grandi nomi del fumetto italiano e mondiale finora annunciati

Se nell'area Movie mancano le star americane, a causa del perdurante sciopero degli attori (ad eccezione di Joe Manganiello, ormai presenza fissa, che torna per i Games in veste di Master di Dungeons & Dragons, la sezione dei fumetti, da sempre il cuore pulsante della manifestazione, trabocca di presenze eccellenti. Saranno oltre 300 artisti e artiste, tra cui 45 ospiti internazionali provenienti da Stati Uniti, Giappone, Spagna, Francia, Corea del Sud, Cina, Canada, Inghilterra, Argentina, Israele, Turchia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Belgio, ad arricchire i giorni di Lucca. Un vero e proprio “campionato mondiale” - portato sul campo da 61 case editrici - in cui i lettori e le lettrici di fumetti di ogni età potranno godere dal vivo di incontri, firmacopie, anteprime, variant cover ed eventi esclusivi. Dopo i già annunciati Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Mingwa, Masaaki Ninomiya, grazie alla collaborazione con Coconino, si aggiungono Usamaru Furuya, ospite di Lucca Comics & Games con incontri e firmacopie e uno dei protagonisti delle esposizioni allestite a Palazzo Ducale con la sua mostra, dal titolo This Time is Different; Kan Takahama sarà protagonista della mostra off Kan Takahama: le storie nascoste e incontrerà il pubblico in sessioni di firme ed eventi. La sua opera Memorie dell'Isola Ventaglio (Dynit Manga) è tra i 30 titoli finalisti ai Lucca Comics Awards. E ancora Keigo Shinzo, presente grazie alla collaborazione con Dynit Manga; Shintaro Kago, che presenta la sua prima serie a fumetti; Eldo Yoshimizu, artista a tutto tondo, scultore e mangaka indipendente giapponese, incontrerà lettori e lettrici italiani grazie a Bao Publishing; Satsuki Yoshino, autrice di Barakamon, è pronta a conquistare il pubblico italiano grazie alla collaborazione con GOEN - RW Edizioni.

Dal panorama internazionale, anglosassone ed europeo, grande accoglienza tra il pubblico hanno avuto gli annunci di Garth Ennis, Jim Lee, Don Rosa, Amélie Fléchais, Craig Thompson, Howard Chaykin, Tony Valente. Ma molti altri saranno a Lucca Comics & Games in un'edizione dall'altissima concentrazione di fumetto. Dal fumetto anglosassone citiamo Bryan Talbot, Declan Shalvey, Jesse Jacobs e il duo Joe Kelly e Ken Niimura, che presentano Sergente Immortale per Bao. Il panorama franco/belga ed europeo sarà esplorato da moltissimi autori tra cui Jordi Lafebre, David Rubin, Goran Sudžuka, Martin Panchaud, Elizabeth Pich e il duo Bastien Vivès e Martin Quenehen con la nuova avventura di Corto Maltese, La regina di Babilonia, in collaborazione con CONG. Non mancheranno naturalmente gli/le ospiti italiani, oltre 250, con le figure di maggior spicco della produzione contemporanea tra cui Gipi, Milo Manara, Leo Ortolani, Zerocalcare, Sio (e tutto il gruppo di Gigaciao), Pera Toons, Silvia Ziche, Paolo Bacilieri, Igort, Fumettibrutti, Werther Dell’Edera, Barbara Baraldi, Simone Bianchi e tantissimi altri. E qui ci fermiamo, senza parlare delle mostre, dei biglietti, del fantasy, della letteratura, dei cosplay, della musica e dei videogames: troverete tutto sul sito www.luccacomicsandgames.com in continuo aggiornamento.