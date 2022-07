Lucca Comics & Games HOPE: nel segno della speranza l'edizione 2022 della manifestazione

News Cinema

Nella prima conferenza stampa di Lucca Comics & Games, dalla Sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze, annunciati il claim, il poster e i primi ospiti della prossima edizione di Lucca Comics & Games dal 28 ottobre al primo novembre.

Si è conclusa da non molto la prima conferenza stampa di presentazione, 100 giorni prima del via, della prossima attesa edizione di Lucca Comics & Games, che si svolgerà dal 28 ottobre al primo novembre e che dovrebbe essere, si spera, dopo l'edizione "dantesca" in cui siamo tornati in qualche modo a riveder le stelle, quella della ritrovata normalità. Il direttore Emanuele Vietina, accompagnato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal neosindaco di Lucca Mario Pardini (che per 10 anni è stato esponente di punta proprio di Lucca Comics e adesso la vivrà anche dalla parte delle istituzioni), dai rappresentanti della Toei Animation Europe, della Sergio Bonelli Editore, dell'editore Salani e da altri ospiti, ha illustrato le principali novità di questa edizione. Sono stati rivelati il claim e il poster, annunciati i primi ospiti di Lucca Comics & Games, le mostre e alcuni degli eventi in programma, di cui vi faremo un riassunto, ricordandovi che il prossimo e più importante appuntamento per quel che riguarda la più importante manifestazione crossmediale europea, Lucca C&G, si terrà a fine ottobre. Prima di proporvi alcuni estratti dell'incontro, una premessa che interessa molti fan: i biglietti.

Lucca Comics & Games: i biglietti per il regno dell'immaginario

Non dimentichiamo, dalla conferenza stampa aperta al pubblico su youtube lo scorso anno, l'insistenza dei fan nel chiedere notizie sui biglietti: il direttore ha annunciato quest'anno, dal 21 luglio al 4 agosto, la messa in vendita con la formula cosiddetta early bird: chi acquisterà i biglietti nel periodo suddetto, non solo sarà sicuro di averli, ma li pagherà al prezzo dello scorso anno. Dopo di che i biglietti verranno rimessi in vendita dal 1 settembre. Il tetto fissato preventivamente è di 55.000 al giorno, con la promessa di rivedere il numero se le condizioni saranno cambiate a fine settembre.

Lucca Comics & Games: HOPE

Hope: non poteva che essere intitolata alla Speranza, in un periodo in cui sembriamo essere arrivati agli sgoccioli di questa preziosa risorsa, l'edizione 2022 di Lucca Comics & Games. Dal comunicato stampa del Festival, il motivo e le suggestioni letterarie e cinematografiche di questa scelta:

"Ci eravamo lasciati nel 2019 con l’abbraccio cyber-umano di “Becoming Human”, nel 2020 siamo andati incontro al cambiamento con “Lucca Changes”, nel 2021 abbiamo scelto una terzina dantesca per “riveder le stelle” e quest’anno il simbolico viaggio dell’eroe prosegue, torniamo a Lucca carichi di energie per affrontare le sfide che ci attendono e ritrovare l’armonia perduta, guardando al futuro con la speranza che il nostro mondo sia pronto a trovare nuovo equilibrio. Per noi di Lucca Comics & Games la speranza è quella scritta in tutte le grandi storie del fantastico, a cominciare da Guerre Stellari, il cui capitolo IV - il primo film della saga - s’intitolava proprio “A New Hope”; "Speranza - ecco qualcosa che non sento nominare da un sacco di tempo", dice Obi-Wan Kenobi. Per Obi-Wan, come per ogni grande saggio delle favole pop che raccontano il nostro sentire più profondo, la speranza non è il semplice desiderio di un risultato positivo. È piuttosto la fiducia incrollabile nel suo avverarsi. HOPE è una certezza, non un dubbio. Sempre speranza c’è, come direbbe Yoda. HOPE è una profezia che si autoavvera: come quella su Harry Potter, che per il solo fatto di esistere rappresenta la possibilità della vittoria sul male. HOPE è il futuro di una generazione, come direbbe Greta Thunberg, qualcosa che viene dalle azioni, non dalle parole. HOPE è la fine di un viaggio, la sagoma del monte Fato che appare all’orizzonte, la piccola pianta verde che cresce nel desertificato mondo del robottino Wall-E. "Hope is like the sun", la speranza è come il sole, dice Leia Organa. La troveremo nell’impossibile, dice il dottor Spock. È l’unica cosa più forte della paura come dimostrano i protagonisti di Hunger Games. C’è sempre speranza, dice Aragorn".

Il poster di Lucca Comics & Games 2022

Sempre dal comunicato ufficiale del festival, la presentazione del bellissimo manifesto di questa edizione: "La fantasia è la realtà di un futuro migliore dalla parte di chi sogna e vive per davvero. Vive per costruire alternative, scenari migliori, strade nuove. Per questo siamo onorati che un maestro assoluto dell’imaginative realism, Ted Nasmith - uno dei grandi che negli ultimi quarant’anni ha forgiato l’universo visivo della Terra di Mezzo - sia l’autore del poster. Hope, Lady of the Dawn, la Signora dell’alba che il maestro canadese raffigura come una divinità nella splendida immagine realizzata per Lucca Comics & Games 2022. Hope è ispirata a Yavanna, divinità del pantheon tolkieniano e rappresenta la ‘guaritrice della natura’. L’albero su cui erge è un olivo antico e i colori della dama dell’alba richiamano la bandiera italiana; i nastri ondeggianti al vento simboleggiano la libertà, la creatività, le differenze. E non potevano mancare i riferimenti alla città di Lucca con le sue splendide mura e il Duomo: San Martino. È così che Lucca con il suo albero sacro, nelle mani di Nasmith, in un attimo diventa Valinor, un regno incantato, un paradiso terrestre… per ridefinire il presente".

Anteprime e grandi eventi, da One Piece alla serie di Dragonero

Tra le anteprime e gli eventi annunciati, TOEI Animation Europe e Anime Factory si sono detti orgogliose di portare in anteprima a Lucca Comics & Games 2022 il più grande evento di One Piece mai visto in Italia! Grazie ad Anime Factory, l’uscita dell'attesissimo One Piece Film: RED nei cinema italiani in autunno, sarà un’occasione unica per celebrare l’anno di One Piece insieme a tutti i fan, con una serie di eventi incredibili, dove non mancheranno gadget e sorprese. Lucca Comics & Games 2022 sarà un'entusiasmante occasione per creare tantissime attività ed eventi che coinvolgeranno tutta Lucca come mai prima d’ora, un modo per TOEI Animation di ringraziare tutti i fan di One Piece e metterli al centro del palcoscenico. Sempre sul versante audiovisivo, arriva la serie animata di Dragonero. Sergio Bonelli Editore e Rai portano a Lucca in anteprima mondiale i primi cinque episodi della serie animata Dragonero, tratta dal fumetto di successo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti. Si tratta della prima serie animata di Sergio Bonelli Editore, una co-produzione internazionale della Casa editrice leader nel fumetto in Italia insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTV.

Le prime mostre

HOPE è un viaggio tra passato e futuro, tra immaginari che hanno fatto sognare intere generazioni. Salani sceglie Lucca Comics & Games per festeggiare i 160 anni con la mostra POPSalani, 160 anni di libri, cultura e fantasia. Curata dal prof. Giorgio Bacci, l’esposizione ripercorrerà la storia della casa editrice fondata da Adriano Salani nel 1862, attraverso i disegni originali realizzati per i volumi della casa editrice dai più importanti illustratori italiani e internazionali. Attraversando il Novecento e arrivando ai nostri giorni, la mostra esalterà il lato ‘pop’ della produzione Salani, concentrandosi su immagini e pubblicazioni inscindibilmente connesse all’immaginario moderno. Un percorso attraverso l’evoluzione visiva massmediatica della contemporaneità per il pubblico di ogni età.

L’international comic artist celebrata in Italia come oltre oceano, Mirka Andolfo sarà al centro di una mostra che ne celebrerà il percorso artistico: dagli esordi con i webcomic fino alle storie, scritte e disegnate, di Harley Queen; passando per i grandi successi di Contronatura, Mercy e Sweet Paprika. Un’autrice capace di raccontare l’aspetto più giocoso e allegro dell’erotismo e della sessualità, con ironia ed eleganza. HOPE come ideale antitesi ai pregiudizi e ai tabù, per valorizzare ogni unicità.

Chris Riddell sarà ospite a Lucca Comics & Games 2022 in collaborazione con l’Editrice Il Castoro e una mostra ne celebrerà la straordinaria carriera: autore di oltre un centinaio di libri, nominato Waterstones Children’s Laureate e Ufficiale dell’Ordine dell'Impero Britannico in riconoscimento del suo lavoro di illustrazione e beneficenza, vincitore di numerosi premi tra cui, unico al mondo, la Kate Greenaway Medal per ben tre volte. Oltre a essere un prolifico autore per ragazzi è anche un acuto vignettista politico per The Economist prima e per l’Observer poi. Personaggio colto e arguto, è anche illustratore dal tratto raffinato e dettagliato, con il quale riesce a creare mondi e personaggi originali capaci di far viaggiare i lettori di ogni età.

A 100 anni dalla nascita (1922-2022) Lucca Comics & Games celebrerà uno dei più grandi creativi del XX° secolo, Alex Randolph. La carriera, i giochi e il messaggio del primo “Autore di giochi” riconosciuto della storia verranno celebrati attraverso un fitto programma di iniziative in cui saranno coinvolti numerosi Maestri del gioco italiano. Piatto forte delle celebrazioni sarà una grande mostra allestita nelle sale di Palazzo Ducale, che vedranno per la prima volta in assoluto un’esposizione dedicato ad un autore di giochi.

I primi ospiti di Lucca Comics & Games HOPE

John Blanche sarà ospite a Lucca Comics & Games 2022 in esclusiva. Il maestro indiscusso del fantasy distopico, demiurgico illustratore e Art Director per Game Workshop a partire dal 1984, verrà in Italia per incontrare i suoi fan e presentare Voodoo Forest, leggendaria opera in lavorazione da più di 10 anni che verrà pubblicata per la prima volta nella sua edizione completa per Hollow Press, che debutterà con un’intera linea dedicata al gaming. In celebrazione del maestro, sarà inoltre organizzata una mostra celebrativa dal contenuto ancora segreto,

Dopo aver ottenuto lo scorso anno lo Yellow Kid come Fumetto dell’anno ai Lucca Comics Awards con il suo Rusty Brown, Chris Ware sarà ospite di Lucca Comics & Games 2022 in collaborazione con Coconino Press, che pubblicherà per l’occasione il suo attesissimo Building Stories, una pietra miliare della narrazione a fumetti. Un graphic novel - pubblicato negli Stati Uniti nel 2012 - unico nella sua natura, che va oltre i confini dell’oggetto-libro: una scatola che contiene una storia narrata in 14 fumetti di vario tipo e formato, dal volume cartonato al poster, dalla striscia al giornale tabloid fino al comic book, che l’autore ha progettato per essere leggibili in qualsiasi ordine.

Questa edizione del Festival sarà anche l’occasione per celebrare il 60esimo anniversario dalla nascita di Spider-Man, con un ospite d’eccezione: John Romita Jr. Lo storico disegnatore Marvel, alla sua terza partecipazione alla manifestazione dopo il 1995 e il 2008, è l'attuale disegnatore di Spider-Man, la cui serie è stata rilanciata in occasione dei sessant'anni con un nuovo numero uno. Un appuntamento imperdibile reso possibile dalla collaborazione con Panini Comics che tornerà con i suoi titoli ed eventi a Lucca Comics & Games.

Per quanto riguarda la letteratura fantasy, per celebrare l'attesissima nuova trilogia di Dragonlance, arriverà in anteprima a Lucca Comics & Games, Dragons of Deceit per Fanucci Editore. Il festival accoglie il ritorno di un grande autore e amico: Tracy Hickman, che con Margaret Weis ha firmato la maggior parte dei romanzi ambientati in una delle più celebre saghe fantasy contemporanee, in cui l’epica e il fantastico diventano modello etico e fonte di speranza. Quest'anno sarà portato a Lucca per la prima volta il Premio Urania, massimo riconoscimento alla fantascienza italiana.

Potremmo continuare ancora a lungo, ma vi rimandiamo per questo al sito ufficiale (https://www.luccacomicsandgames.com/it/) dove potrete trovare tutte le informazioni che vi interessano.