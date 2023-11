Lucca Comics & Games 2023: bilancio di un festival tra luci e ombre

News Cinema

Preceduta dalla bagarre scatenata dal ritiro per motivi di coscienza di Zerocalcare e funestata dal maltempo, è giunta al termine il 5 novembre l'edizione di quest'anno di Lucca Comics & Games. Le nostre riflessioni in merito.

Si è conclusa il 5 novembre l’edizione 2023 di Lucca Comics & Games, dando appuntamento all'anno prossimo, dal 30 ottobre al 3 novembre. Il claim Together, sulla carta una dichiarazione programmatica di ottimo auspicio, non ha purtroppo portato fortuna a un festival su cui hanno infuriato venti e tempeste reali mai viste, ma anche polemiche scatenate da una legittima decisione personale e proteste per una disorganizzazione che una manifestazione di tale portata ha il dovere di affrontare e risolvere. Queste le impressioni della vostra inviata, che ha cercato anche di mettersi nei panni di chi vive l’evento da fan e lo considera un irrinunciabile appuntamento nel suo calendario.

Lucca Comics & Games 2023: Le ombre sul festival

L’inizio lo conosciamo tutti: la legittima decisione di Zerocalcare, spiegata con molta chiarezza (ma sappiamo che oggi agli odiatori social basta un appiglio per fermarsi alle prime righe di un comunicato) di di non partecipare alla manifestazione che lo vede da anni indiscusso protagonista, ha creato dolore in lui e in chi lo stima sinceramente e capisce che dietro la sua posizione, presa il patrocinio culturale (e non economico) dell’Ambasciata di Israele nei giorni dei raid sui civili di Gaza, non c’è certo l’antisemitismo, come vorrebbe chiunque identifica con uno stato militare e autoritario la radice più vera dell’ebraismo. Semplicemente, oggi, stare dalla parte della pace, chiedere una tregua umanitaria, non è ben accetto da chi divide il mondo in bianco e nero, pro e contro, o con me o contro di me. La successiva defezione degli straordinari artisti Tomer e Asuf Haruka, autori del manifesto, estimatori di Zerocalcare e protagonisti di una bellissima mostra a Palazzo Ducale, non è stata colpa di Michele Rech e di tutti gli altri che non sono venuti per protesta, ma del loro legittimo timore di essere messi in mezzo al tritacarne mediatico e strumentalizzati dall’aspro dibattito che si è acceso nel nostro paese, a scapito del loro lavoro. L’arte, in quanto tale, deve essere libera di esprimersi e l’artista di decidere cosa vuole fare, in base alla sua coscienza. Alla fine il non poter essere tutti insieme, come auspicava il claim voluto dal direttore Emanuele Vietina secondo la filosofia di un festival che mette accoglienza e inclusione da sempre al primo posto, è stato una ferita inferta dal mondo esterno con le sue incomprensibili dinamiche alla bolla di pace, accettazione e inclusione rappresentata dal mondo del fumetto, del cinema, del videogame e dell’arte in genere sintetizzato in Lucca Comics & Games. Ma se l’odio ha contaminato anche lo sport, luogo di incontro e correttezza per eccellenza, c’era da aspettarsi che prima o poi facesse capolino anche qua.

La pioggia battente, con la tempesta di vento che si è scatenata nei giorni della manifestazione su tutta la Toscana, facendo purtroppo vittime e danni ingentissimi, ha ovviamente penalizzato i sempre devoti e ammirevoli cosplayer, la musica (quest’anno tornata non sappiamo per quale motivo “tecnico” all’aperto, anche se gratuita) e gli spostamenti in treno, auto e bus. Quello che colpisce è lo spirito di sacrificio di tutti questi giovani che mugugnano ma non rinunciano a esserci, e che abbiamo visto risorgere felici nell’ultimo giorno, risparmiato dal maltempo. Però bisognerebbe ovviare al problema dei braccialetti: possibile non si trovi un’alternativa al cartaceo, in un mondo ormai interamente digitalizzato? Due Welcome Desk (dove chi ha il biglietto deve ritirare il braccialetto giornaliero, senza il quale non può assistere a niente) in città sono troppo pochi, con un'affluenza del genere: cancellato, non sappiamo perché, l’ottimo punto di Piazza San Romano, perfetto come logistica, si sono create il primo giorno sulle Mura (e sotto l’acqua) code chilometriche e poco disciplinate, che andavano dalle 2 alle 5 ore, impedendo a molti di assistere agli eventi che avevano prenotato. Non è andata meglio il secondo giorno, mentre il 3, con l’emergenza che si è creata, si è deciso per un solo giorno di togliere l’obbligo del braccialetto. Sinceramente troviamo inaccettabile che chi ha pagato biglietti o abbonamenti e magari non ha fatto in tempo ad approfittare dell’opzione per ricevere i braccialetti a casa debba perdere tutto questo tempo inutilmente. E non si dica che è sempre successo: come quest’anno, vi assicuriamo, mai. Dal momento che gli organizzatori sono sempre gli stessi e che gli unici a essere cambiati sono gli amministratori, viene da pensare che sia mancato qualche mancato raccordo tra di loro, per spiegare questo autentico disagio. Personalmente (non sono nessuno ma lo dico da anni) ritengo inoltre che il successo di una manifestazione di questa portata non si misuri dal numero di biglietti venduti (quest’anno oltre 315.000, sfiorando il record dell’anno scorso e un’enormità per una città piccola come Lucca), ma dalla facilità che hanno gli utenti ad usufruirne. Questo aspetto va migliorato e riteniamo che il tetto massimo di biglietti vendibili dovrebbe essere abbassato: non si può crescere a dismisura se la logistica non va di pari passo. E questo lo dico con molto dispiacere, senza sottovalutare la fatica e l’impegno di tutte le persone coinvolte, perché a Lucca ci sono nata, ho seguito i Comics dall’inizio e dopo una breve interruzione ci sono tornata, per lavoro, dal 2008 in poi. Conosco le varie anime di questa bellissima realtà e la vorrei perfetta, e forse più contenuta e vivibile.

Lucca Comics & Games 2023 - Le luci di questa edizione

Detto quanto sopra, le luci come al solito sono venute dalla ricca offerta culturale e ricreativa del festival, dalla presenza di grandissimi artisti, come Jim Lee, Garth Ennis per la prima volta in Italia, gli habitué Don Rosa, Luis Royo e Frank Miller, premiato come maestro del fumetto, e i cui autoritratti saranno esposti agli Uffizi, e i tanti sensei del manga che non citiamo per mancanza di spazio e di adeguata conoscenza, ma sempre di altissimo richiamo. Tra gli highlight di Lucca Comics & Games non possiamo evitare di citare anche quest’anno le mostre al Palazzo Ducale, che ci hanno aperto il mondo di Tomer e Asuf Haruka, che spazia dal fumetto alle riletture dei manifesti cinematografici, al graphic novel (Sono ancora vivo di Roberto Saviano fu presentato proprio l’anno scorso a Lucca). Accanto a loro, l'universo molto diverso ma appassionante di Garth Ennis, lo straordinario talento tra lo sperimentale, il politico e l’underground, purtroppo spentosi per sempre nel 2019 di AkaB (apprezzato moltissimo da Frank Miller), il fantasy, la fantascienza e gli omaggi a Goya in splendide opere pittoriche degli spagnolo Luis e Romulo Royo, padre e figlio, le coloratissime e vivaci illustrazioni dell’artista e animatrice Amélie Fléchais e la personale di Usamaru Furuya. Notevolissimo e suggestivo, al Palazzo delle Esposizioni, lo spazio dedicato agli originali di un altro grande maestro del fumetto americano, Howard Chaykin, tra supereroi, gangster story e fumetto erotico.

Tra gli artisti, un faro di questa edizione per noi è anche stato Gipi, all'anagrafe Gianni Pacinotti, che in un incontro con l'amico di sempre Gero Arnone ha presentato un graphic novel già in odore di capolavoro, Stacy, nato dal dolore e dalla rabbia quando una sua striscia su Instagram, che scherzava a modo suo su un ambiguo slogan femminista, è diventata occasione per scatenare una shitstorm mediatica contro di lui. Sentirlo parlare, argomentare perché più delle parole dovrebbero contare i fatti e ascoltarlo dialogare con una platea di giovani attenta e partecipe, ci ha fatto pensare che i buoni maestri in fondo esistono ancora in questo mondo capovolto, e a volte sono proprio quelli additati come cattivi. Grandissimo artista, affabulatore raro, sincero nel mettersi a nudo e dotato di un irresistibile senso dell’umorismo, Gipi ha colmato il vuoto lasciato quest’anno da Zerocalcare e le file al padiglione della Coconino per farsi firmare il suo ultimo capolavoro lo hanno gratificato e ripagato delle delusioni e delle amarezze per essersi fidato troppo degli adulatori sui social, pronti a trasformarsi in giudici feroci, e di persone dell’ambiente che credeva amiche (a prescindere dall'eccellenza di Stacy, comunque, qua si aspetta anche il sequel delle spassose avventure di Barbarone!). L’incontro si è svolto nel Salone dell’Arcivescovato, una location perfetta per un santo laico come lui, che ha fondato e portato a Lucca anche la squadra di atleti rom del Real Zigan, che si è classificata al secondo posto, sotto il diluvio, in un quadrangolare di calcio a cinque allo stadio.

Riflettori puntati e luminosissimi sull’Area Movie, che quest’anno tra personaggi amati e popolari come Lillo, Maccio Capatonda e Fabio De Luigi, venuti a presentare le loro ultime fatiche (ma Lillo omaggiato anche come miniaturista), ha portato i giovani protagonisti del teen drama su liceali romani che sviluppano superpoteri in Noi siamo leggenda, e offerto una serie di anteprime di tutto rispetto, tra cui quella mondiale di Thanksgiving di Eli Roth e quelle italiane di Mimi, il principe delle tenebre, Mary e lo spirito di Mezzanotte e il fan screening di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, per citare solo le più importanti, accolte con estremo entusiasmo dal pubblico. Se Prime ha portato i suoi assi in carne e ossa, non è stata da meno Netflix, con l’anteprima del primo episodio di Tutta la luce che non vediamo e la bambola gigante di Squid Game, piazzata nel prato dietro il duomo, che ha permesso a tutti di gareggiare a un due tre stella, identico ma meno letale dell’originale (noi siamo morti quasi subito, per la cronaca). E non mancavano ovviamente Disney +, Sky, Paramount + e gli altri colossi dello streaming coi loro prodotti. Rientrando a Roma oggi, in treno con ancora tanti ragazzi colmi di buste e acquisti, tutti sorridenti e solo dispiaciuti che anche quest’anno Lucca sia finita, ci rendiamo conto di quanto questa manifestazione sia unica al mondo e ribadiamo il nostro invito a non farsi prendere la mano dal successo volendola sempre più grande. E speriamo che l’anno prossimo tutti possiamo essere veramente insieme, perché non esistono muri e barriere, né guerre fratricide nel mondo dell’arte e dell’intrattenimento, come capisce chiunque continua a tornare, nonostante tutto, in questa bolla di amicizia, divertimento e cultura, che non ha bisogno per essere legittimata dalle passerelle dei politici di turno.