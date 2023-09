Lubo, la storia di un artista di strada: intervista video a Giorgio Diritti, in concorso a Venezia 80

News Cinema

Per il cinema italiano è il sesto e ultimo titolo in concorso a Venezia, Lubo racconta di un nomade artista di strada costretto a una vita che non avrebbe voluto affrontare. Video intervista a regista Giorgio Diritti.

Una nazione neutrale, ma certo non indifferente alla guerra, un artista di strada dell'etnia nomade degli Jenisch, che voleva solo esprimere la sua creatività in giro per la sua Svizzera. Ambientato sal 1939 ai primi anni '50, Lubo racconta una storia poco conosciuta e drammatica, ispirata a un libro, ma comune al popolo nomade che subì un programma di rieducazione nazionale per i loro bambini di strada.

Il film è presentato come sesto e ultimo italiano in concorso al Festival di Venezia. Ne abbiamo parlato con il regista, Giorgio Diritti, in questa video intervista.