Louis Gossett Jr: scompare a 87 anni il veterano attore premio Oscar per Ufficiale e Gentiluomo

E' morto all'età di 87 anni il veterano attore nero Louis Gossett Jr., Oscar come non protagonista per Ufficiale e Gentiluomo. La sua ultima apparizione in Il colore viola.

E' morto all'età di 87 anni l'attore americano Louis Gossett Jr., primo interprete nero a vincere un Oscar come miglior non protagonista e il terzo in assoluto a vincere la statuetta, per Ufficiale e gentiluomo, nonché un Emmy per la serie Radici. Di recente lo abbiamo visto nel musical Il colore viola, dove interpretava il padre del marito della protagonista. La sua è stata una figura molto importante e rispettata per il suo contributo al cinema e all'inclusività. Ricordiamone vita e carriera.

Louis Gossett Jr., la carriera dell'attore e il suo impegno contro il razzismo

Nato a New York il 27 maggio 1936 da una famiglia semplice, madre infermiera e padre portinaio, Louis Gossett Jr. aveva iniziato a recitare fin da ragazzo, a 17 anni, calcando subito e come racconterà in seguito con serena incoscienza le tavole dei teatri di Broadway e facendosi immediatamente notare dalla critica. Contemporaneamente agli impegni teatrali, nel 1961 appare nel primo film, Un grappolo di sole. Molti ne seguiranno, come Il padrone di casa, In viaggio con la zia, Abissi, I ragazzi del coro, Ufficiale e gentiluomo, per cui vince l'Oscar e il Golden Globe come miglior non protagonista, Lo squalo 3, Il mio nemico, i bellici L'aquila d'acciaio e Aquile d'attacco. Nel 1994 è nel cast del film sul basket di William Friedkin, Basta vincere, lui che aveva avuto anche prospettive di carriera come giocatore ma aveva scelto la recitazione. Appare in numerose produzioni, non tutte di rilievo, nei ruoli più disparati. L'ultima volta lo abbiamo visto sul grande schermo proprio quest'anno, nel ruolo del vecchio padre del personaggio di Colman Domingo nel musical Il colore viola. Oltre che a cinema e teatro, Louis Gossett Jr. appare anche un numerosi telefilm e serie tv, oltre alla celeberrima Radici. Tra i titoli: Mod Squad, The Bill Cosby Show, Bonanza, I Jefferson, La casa nella prateria, Stargate SG-1, Boardwalk Empire, Hap & Leonard e Watchmen. Dopo aver vinto l'Oscar, aveva avuto problemi di dipendenza dall'alcol e dalle sostanze stupefacenti, ma si era in seguito disintossicato. Era sopravvissuto al Covid nel 2020 dopo un periodo in ospedale. Nell'agosto del 1969 era stato invitato a casa di Sharon Tate proprio la notte della strage, ma fortunatamente non arrivò in tempo. .

In una vita lunga, impegnata e piena di incontri importanti, Gossett Jr. è stato amico di James Dean e Nelson Mandela e ha studiato recitazione con Marilyn Monroe, Martin Landau e Steve McQueen. Nella sua autobiografia, "An Actor and A Gentleman", scritta con humour e gusto, racconta anche gli episodi di razzismo di cui è stato oggetto, come quando a Hollywood venne fermato e trattenuto dalla polizia perché guidava una macchina troppo bella per un "colored". Nella stessa occasione, dopo aver cenato e facendo due passi per tornare in hotel, racconta di essere stato ammanettato ad un albero e fermato per 3 ore dalla polizia perché aveva infranto, gli dissero, una legge di Beverly Hills per cui non poteva passeggiare dopo le 21. "Ora ero capitato faccia a faccia col razzismo" - scrive - "Ed era una vista davvero brutta. Ma non mi avrebbe distrutto": Ma certe cose purtroppo non cambiano e molti anni dopo, sul finire degli anni Novanta, l'attore viene di nuovo fermato mentre era alla guida della sua Rolls Royce Corniche d'epoca. Ma per fortuna uno dei due agenti lo riconobbe e lo lasciò andare. Gossett Jr. aveva dato vita ad una fondazione dal nome significativo, Eracism, per aiutare a creare un mondo senza razzismo.