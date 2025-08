Looking Through Water: il trailer del film con Michael Douglas e David Morse

News Cinema

Uscirà in America l'11 settembre il film indipendente Looking Through Water, dove Michael Douglas è un nonno che a pesca col nipote gli racconta la sua vita. Nel cast Michael Stahl-David, David Morse e il figlio dell'attore, Cameron Douglas. Ecco il trailer.

A giudicare dalle immagini, Looking Through Water sembra il classico film americano sui rapporti tra diverse generazioni di una famiglia, e probabilmente lo è. A impreziosirlo sono le interpretazioni di due veterani del grande schermo come Michael Douglas (attore che di fatto ha dichiarato di considerarsi in pensione) e, in un ruolo più grosso, David Morse, di cui non dimenticheremo mai le prove in film come Il miglio verde e Dancer in the Dark. Con loro ci sono Michael Stahl-David, che interpreta il personaggio di Douglas da giovane, il figlio d'arte Cameron Douglas, Ximena Romo e Walker Scobell. Looking Through Water è tratto da un romanzo di Bob Rich del 2015 , adattato dallo scrittore insieme a Zach Dean e Rowdy Harrington e diretto da Roberto Sneider. Questo è il trailer.

Looking Through Water: la trama del film

La storia ruota attorno ad un dirigente d'azienda, brillante ma emotivamente distaccato, che subisce un improvviso crollo psicologico durante una presentazione cruciale. Dopo anni passati a rincorrere il successo e ignorare i legami personali, l'uomo riceve un invito inaspettato da suo padre, con cui aveva perso i rapporti. Il genitore lo invita a partecipare a una gara di pesca padre-figlio in Belize. In un gesto impulsivo, e forse disperato, l'uomo accetta. È così che la gara di pesca diventa il catalizzatore di un viaggio interiore. Mentre si confrontano tra silenzi tesi, piccoli gesti e confessioni rimandate per anni, i due uomini iniziano a riaprire vecchie ferite, ma anche a scoprire nuove verità. Il mare, testimone silenzioso delle loro vite spezzate, si trasforma lentamente in uno spazio di riconciliazione.