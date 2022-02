Lizzy e Red - Amici per sempre, una clip in anteprima esclusiva dal film in animazione

News Cinema

Una spiritosa fiaba realizzata con la classica tecnica della stop-motion, Lizzy e Red - Amici per sempre arriva al cinema dal 3 marzo, con Adler Entertainment. Possiamo mostrarvene una scena in italiano in anteprima esclusiva.

Lizzy e Red - Amici per sempre è il titolo di un delicato film di animazione in uscita nelle nostre sale il 3 marzo: realizzato con l'antica ma sempre affascinante tecnica della stop-motion (lo scatto su pupazzi mossi fotogramma per fotogramma), si mostra con una clip in italiano che possiamo mostrarvi in esclusiva. Ma qual è la trama di questa favola con animali parlanti?



Lizzy e Red - Amici per sempre: Clip Italiana in Esclusiva - HD

Lizzy e Red - Amici per sempre, la storia del film animato