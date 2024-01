Lisa Frankenstein e Jennifer's Body sono ambientati nello stesso universo: Diablo Cody risponde alla bizzarra teoria!

News Cinema

Diablo Cody ha svelato cosa ne pensa della teoria secondo cui Lisa Frankenstein e Jennifer's Body siano in realtà parte dello stesso universo!

Grazie al recente successo che Jennifer's Body, l'horror al femminile con protagonista Megan Fox, sta continuando a riscuotere, a distanza di 15 anni dalla sua uscita al cinema, la sceneggiatrice del film, Diablo Cody, ha espresso interesse per un eventuale sequel e ha svelato che è stato il riscontro positivo del pubblico a spingerla a scrivere Lisa Frankenstein.

Lisa Frankenstein e Jennifer's Body sono ambientati nello stesso universo? Risponde Diablo Cody!

La commedia horror, diretta da Zelda Williams, vede protagonisti Kathryn Newton e Cole Sprouse. Lisa è un'adolescente emarginata che ha accidentalmente riportato in vita un cadavere, con cui presto si lega. In parte Lisa Frankenstein è ispirato al Frankenstein di Mary Shelley ed è l'esordio alla regia di Williams. La sceneggiatura del film è stata scritta da Diablo Cody e, vista la presenza di alcuni elementi in entrambi i film, sul web si è diffusa la teoria secondo cui i due film siano ambientati nello stesso universo.

Intervistata da ScreenRant, Diablo Cody ha raccontato come il rinnovato successo di Jennifer's Body le abbia dato fiducia per scrivere la sceneggiatura di Lisa Frankenstein e che adorerebbe l'idea che i due film siano parte di uno stesso universo:

"Adoro l'idea che siano ambientati nello stesso universo e, per quanto riguarda Lisa Frankenstein, avevo perso fiducia dopo che avevo realizzato Jennifer's Body, perché all'epoca il film non fu un successo commerciale. Non fu un successo di critica e cominciai a dubitare di poter scrivere in quel genere. Ma poi le persone hanno riscoperto il film, il che è stato fantastico. E così, ora, sento come se fossi riuscita a scrivere Lisa Frankenstein con un rinnovato senso di fiducia, che spero di poter portare anche in un sequel, perché ora so che c'è un pubblico adatto"

L'idea che Jennifer's Body e Lisa Frankenstein siano ambientati nello stesso universo non è così astrusa: entrambi sfruttano i cliché del genere delle storie di formazione e degli horror con protagonisti gli adolescenti. Entrambe le protagoniste delle pellicole hanno legami con il sovrannaturale e, sfruttano questa affinità per sovvertire l'ordine delle cose in un mondo che le emargina e le etichetta, trovando la loro identità e, perché no, vendicandosi dei soprusi subiti.