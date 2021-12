Lina Wertmüller, prima regista al mondo candidata all'Oscar e donna forte e anticonformista

News Cinema

Ricordiamo brevemente la carriera di Lina Wertmüller, la celebre regista italiana morta il 9 dicembre 2021 all'età di 93 anni.

Fa strano pensare che non la vedremo più, coi suoi occhialetti dalla montatura bianca e non sentiremo più, se non in vecchie interviste, la sua voce roca, che ultimamente si era affievolita ma che sapeva sempre esprimere le proprie idee con intelligenza e ironia. Prima di andarsene, a 93 anni, Lina Wertmüller ha fatto in tempo a ricevere nel 2020 dalle mani di Sophia Loren l'ultimo omaggio dell'Academy: un Oscar che ne celebrava la carriera, dopo esser stata candidata nel 1977 – prima donna al mondo – per la regia e la sceneggiatura di Pasqualino Settebellezze.

La carriera di Lina Wertmuller

Fa sorridere pensare che proprio lei, che aveva la consuetudine di dare titoli lunghissimi ai suoi film degli anni Settanta e Ottanta, all'anagrafe si chiamasse in realtà Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich e avesse scelto di essere conosciuta semplicemente come Lina. I suoi inizi nell'arte scenica sono nell'Accademia di Pietro Sharoff e col teatro dei burattini e quello classico, poi arriva alla televisione con la regia della prima edizione di Canzonissima e soprattutto nel 1964 con l'indimenticabile, popolarissimo sceneggiato, tratto dal romanzo di Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca, con Rita Pavone (che dirigerà anche al cinema un paio d'anni dopo in Rita la zanzara e Non stuzzicate la zanzara), Arnoldo Foà, Paolo Ferrari, Elsa Merlini, Sergio Tofano, Bice Valori, Valeria Valeri, Ivo Garrani, Milena Vukotic: il meglio del nostro cinema e teatro di sempre. Nel frattempo, nel 1963, esordisce al cinema con I basilischi, con cui vince numerosi premi, dopo le importanti esperienze come aiuto regista di Federico Fellini in due capolavori, La dolce vita (dove la si vede anche) e 8 e ½. Ai Basilischi seguono Questa volta parliamo di uomini, contraltare del film di Ettore Scola Se permettete parliamo di donne, la co-regia sotto pseudonimo dello spaghetti western Il mio corpo per un poker e l'inizio nel 1972 del sodalizio di successo con Giancarlo Giannini, che dirige in Mimì Metallurgico ferito nell'onore al fianco di Mariangela Melato (Lina Wertmüller dirigerà questa straordinaria coppia altre due volte, in Film d'amore e d'anarchia e nel celeberrimo Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, rifatto nel 2002 da Guy Ritchie in un'inutile versione con Madonna e Adriano Giannini).

I grandi successi e il leggendario caratteraccio di Lina Wertmuller

Con Mimì metallurgico, Lina Wertmüller inizia una lunga galleria di personaggi pittoreschi e sopra le righe, storie di passioni e tradimenti, amore e lotta di classe, borghesi contro proletari e nord vs sud, in film tutti di grande successo e popolari anche all'estero. Entra nel Guinness dei Primati per i titoli più lunghi, tra cui Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici e Film d'amore e d'anarchia, ovvero 'stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...' Di questa sua abitudine parla come di una specie di scherzo fatto ai produttori che le chiedevano titoli brevi. Nel 1986 vince l'Orso d'Oro al festival di Berlino con Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti e nel 2010 uno speciale David di Donatello alla carriera. Donna decisa e sicura di sé, raccontava senza problemi anche le scene più “cruente” che accadevano sui sui set, come questa:

Sul set comandavo io. Devi importi. Gridavo e picchiavo. Ne sa qualcosa Luciano De Crescenzo durante le riprese di Sabato, domenica e lunedì con Sophia Loren. Non faceva altro che gesticolare con l'indice di una mano e così per farlo smettere gli "azzannai" il dito.

Nonostante questo, gli attori che lavoravano con lei la adoravano e spesso conobbero il loro più grande successo di pubblico proprio grazie ai suoi film. Di sicuro quella di Lina Wertmüller è stata una voce unica nel panorama del nostro cinema, quella di una donna che ha saputo imporsi in virtù del suo carattere e della sua personalità in un lavoro all'epoca appannaggio esclusivo degli uomini, creando una sua via personale alla commedia di costume. Ci è sempre piaciuta questa donna battagliera e senza peli sulla lingua, che ci ha regalato non solo alcuni dei ricordi più belli della nostra infanzia col suo scatenato Giannino Stoppani televisivo, ma anche una serie di film entrati nella storia del costume e della cultura italiana.