Lilo & Stitch per Medicinema Italia: partecipa anche tu alle proiezioni speciali di raccolta fondi!

Con le proiezioni speciali dell'attesa versione in live action di Lilo & Stitch, distribuito da The Walt Disney Company Italia, parte la raccolta fondi per Medicinema Italia, a sostegno della Cineterapia negli ospedali, come sostegno psicologico e medicina integrata. Partecipa anche tu!

Martedì 20 maggio si svolgeranno a Roma e Milano le proiezioni speciali di raccolta fondi di Lilo & Stitich, l'attesissima rivisitazione in live-action del classico d'animazione Disney del 2002, che arriverà nelle sale italiane il 21 maggio 2025, distribuito da The Walt Disney Company Italia.



Partecipando alle proiezioni speciali, potrai sostenere l'operato di Medicinema Italia, associazione No Profit che utilizza il cinema come forma complementare di cura negli ospedali, di cui Comingsoon.it è orgogliosa di essere media partner ufficiale.

L'appuntamento è dunque per martedì 20 maggio alle ore 19 presso il cinema The Space Cinema Moderno in Piazza della Repubblica 43 a Roma e alle 18.30 al Notorious Cinemas Multisala Gloria a Corso Vercelli 18 a Milano .



Per assistere alle proiezioni speciali, basterà andare sul sito ufficiale di Medicinema Italia alla pagina www.medicinema-italia.org/proiezione-speciale-liloestitch-maggio-2025 ed effettuare una donazione di € 15 a persona (i bambini fino ai 6 anni non pagano), entro e non oltre venerdì 16 maggio

Entro 48 ore verrà inviata conferma della prenotazione. Senza prenotazione non si potrà accedere in sala. In alternativa è possibile fare una donazione tramite bonifico bancario a: MEDICINEMA ITALIA ETS – IBAN: IT47Y0200801760000102933164 – Causale: “Proiezione speciale Lilo & Stitch” indicando la città scelta e il numero di posti occorrenti.



Con il vostro prezioso contributo aiuterete Medicinema Italia a continuare il suo lavoro, portando supporto là dove c'è fragilità e necessità. Vi aspettiamo numerosi!





Lilo & Stitch: la sinossi ufficiale e il trailer del nuovo film Disney

Rivisitazione in live-action del classico d'animazione Disney del 2002, “Lilo & Stitch” è la storia divertente e commovente di una ragazza hawaiana solitaria e dell'alieno fuggitivo che l'aiuta a riparare la sua famiglia distrutta. Diretto da Dean Fleischer Camp, il regista nominato all'Oscar per il film d'animazione “Marcel the Shell”, il film è interpretato da Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis.

Lilo & Stitch: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Disney in Live Action - HD

Cos'è Medicinema Italia

Medicinema Italia – Il cinema che cura è un’organizzazione non profit che utilizza la cineterapia a scopo riabilitativo. Nata nel 2013 ed ispirata a Medicinema UK, nata per la terapia di sollievo in ambiti pediatrici, è il l primo progetto a livello nazionale che utilizza il cinema e la cultura quali strumenti per il miglioramento della qualità della vita. Dal 2014 Medicinema, con il patrocinio del Ministero della Salute e quello di ANICA (Associazione Nazionale italiana distributori cinema e video), offre proiezioni a scopo terapeutico all’interno di ospedali e case di cura, in sale dedicate senza barriere. Realizza inoltre percorsi formativi per la prevenzione e l’assistenza alle persone fragili, alle famiglie e ai care giver di pazienti in cura. Medicinema Italia monitora e misura i benefici della cineterapia nei vari livelli e stadi della malattia e del disagio, soprattutto giovanile, con protocolli di ricerca finalizzati alla divulgazione scientifica delle nuove frontiere della medicina complementare di supporto psicologico alla sofferenza.

Medicinema Italia porta il cinema negli ospedali e nei luoghi di cura come intervento terapeutico. La visione di film sviluppa nei pazienti, attraverso un meccanismo emozionale e psicologico, un processo di benessere e normalizzazione della propria condizione. Gli studi e le ricerche effettuate affermano che la cineterapia non solo migliora la qualità della vita del malato ma può avere un ruolo rilevante sui tempi di guarigione.

L’Associazione è accreditata nei seguenti ospedali: Istituto G. Gaslini IRCCS; Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS; Grande Ospedale Metropolitano Niguarda; CTO Fatebenefratelli-Sacco. Medicinema Italia lavora inoltre con: Centro Clinico Nemo; Spazio Vita Niguarda; Casa Ronald, Fondazione per l’Infanzia Roland MC Donald; Hospice Pediatrico Azienda Ospedaliera Padova. Collabora con le seguenti Università per la misurazione clinica dei benefici indotti dalla cineterapia e dall’arte: Università Cattolica del Sacro Cuore; Università degli studi Milano-Bicocca; Università degli Studi di Pavia; Università degli studi di Padova.

Medicinema Italia in ambito socio-sanitario e sociale offre l’ulteriore esperienza dei laboratori creativi con utilizzo dell’arte e della produzione cinematografica, strutturati sui bisogni primari di intervento in ambito psichiatrico e neurologico. I laboratori di Medicinema sono stati sperimentati e monitorati in diversi ambiti clinici e socio-sanitari con risultati importanti sulla riduzione di ansia e stress e miglioramento psico-fisico ed attitudinale.