Lilo & Stitch: il remake live action affidato al regista di Marcel The Shell with Shoes on, film animato su una conchiglia

News Cinema

La Disney per il remake live action di Lilo & Stitch punta sul regista rivelazione per un unico film d'animazione. il bizzarro ma apprezzato Marcel the Shell With Shoes On, Dean Fleischer Camp.

La Disney ha scelto il regista per il remake in live action di un film molto amato dai bambini dei primi anni Duemila, ovvero Lilo & Stitch. Stavolta, però, non si affida come di consueto ad autori noti dal talento consolidato, ma scommette su un esordiente o quasi, Dean Fleischer Camp, che ha diretto una commedia animata adorata dalla critica, per quanto bizzarra, intitolata Marcel the Shell With Shoes On, ovvero Marcel la conchiglia con le scarpe, di cui qua sotto potete vedere il trailer.

Dean Fleischer Camp e Lilo & Stitch

Dean Fleischer Camp per noi è un illustre sconosciuto, ma il pubblico americano l'ha conosciuto per la sua tenera commedia animata del 2021 Marcel the Shell With Shoes On, tratta da un suo cortometraggio, che è la storia di un mollusco intervistato da un regista di documentari (lo stesso Fleischer Camp). Una storia che ha conquistato critica e pubblico ed evidentemente anche la dirigenza Disney, che gli affida ora il compito di portare sullo schermo "dal vero" gli amatissimi Lilo & Stitch. Chris Kekaniokalani Bright è in trattative per scrivere l'adattamento. Non si sa ancora se la versione live action sia destinata anche al cinema o se sarà visibile solo su Disney +. Due anni fa si era parlato di Jon M. Chu per la regia di questo remake, ma non è mai stato concluso un vero e proprio accordo in merito. Speriamo che la notizia faccia in modo che Marcel The Shell With Shoes On venga distribuito anche in Italia, o almeno acquistato da qualche piattaforma streaming, cosa che al momento non ci risulta.