Lilo & Stitch esplode al boxoffice italiano del weekend, record USA per il Memorial Day, doppia rivalsa su Tom Cruise

Non solo il remake di Lilo & Stitch è primo al botteghino italiano del fine settimana, ma insieme a Mission: Impossible The Final Reckoning con Tom Cruise e Fuori di Mario Martone "sveglia" il mercato nostrano: la Cinetel parla di un balzo generale degli incassi sul +341% (!) rispetto allo scorso weekend! E Stitch si vendica di Tom...

Avete presente la scena di Pulp Fiction dell'iniezione di adrenalina nel cuore? Ecco, è quello che è successo nell'ultimo weekend del boxoffice italiano, perché i dati Cinetel parlano di un balzo in avanti del +341% negli incassi generali nel nostro paese. Cos'è successo? Innanzitutto l'Esperimento 626 è precipitato sulla Terra per la seconda volta: il remake di Lilo & Stitch ha confermato le aspettative, raccogliendo in cinque giorni ben 8.411.100 euro. Il che se vogliamo è paradossale, perché il classico animato Disney del 2002 da noi registrò - calcolando l'inflazione - all'incirca 5.840.000 euro, per cui l'originale è stato già superato abbondamente dal suo rifacimento... e non accadrà solo da noi. Con i 183 milioni di dollari del debutto americano, il film di Dean Fleischer-Camp ha segnato il record per i quattro giorni del Memorial Day, distaccando di una ventina il Tom Cruise di Top Gun: Maverick e tenendo a bada Mission: Impossible 8. Riscossa multipla per Stitch, visto che nel 2002 fu invece Minority Report a sconfiggere l'originale cartoon.

Stando a Deadline questo remake è costato alla Disney sui 100 milioni di dollari, per cui la sua partenza mondiale da 341.700.000 dollari ha già il sapore del bel colpo, forse in grado di far dimenticare lo scivolone di Biancaneve, col suo primo fine settimana italiano da 3.800.000 euro: imparagonabile. In realtà questo debutto di Lilo & Stitch, in materia di remake Disney, è in termini assoluti sconfitto solo dal Re Leone del 2019, che in cinque giorni raccolse 14.062.000 euro, ma per il resto sorpassa i debutti di Aladdin (6.300.000) e La Sirenetta (4.272.000). Perde di poco il confronto relativo con la partenza di La bella e la bestia nel 2017 (6.900.000 euro, ma con un giorno in meno, quindi vince Belle per media giornaliera).