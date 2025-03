Lilo & Stitch, ecco il primo trailer ufficiale italiano del remake Disney

News Cinema

E con la pubblicazione del trailer ufficiale in italiano di Lilo & Stitch, remake "dal vero" targato Disney, comincia l'attesa per l'uscita del lungometraggio diretto da Dean Fleischer-Camp, prevista per il 21 maggio.

Il 21 maggio 2025 sbarcherà al cinema la versione "dal vero" di Lilo & Stitch, il remake Disney del film animato uscito ormai ventidue anni or sono, rivisitato qui dalla regia del Dean Fleischer Camp di Marcel The Shell. Scriviamo "dal vero" come sempre con virgolette, perché l'animazione, cacciata fuori dalla porta per ragioni promozionali, rientra dalla finestra per trasformare Stitch in un modello in CGI fotorealistica... ma pur sempre animato. L'alieno più amato da almeno una generazione interagisce sul set con Maia Kealoha e Sydney Elizebeth Agudong.



Lilo & Stitch: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Disney in Live Action - HD

Lilo & Stitch, breve storia di un mitico duetto

Il remake di Lilo & Stitch, inizialmente previsto come esclusiva streaming su Disney+ poi dirottata al cinema, ripropone la storia di Lilo, bambina hawaiana che trova sulla sua strada un buffo improbabile alieno, che in originale parlava (e parla anche nel remake) con la voce del suo cocreatore Chris Sanders. Oltre a codirigere quel film con Dean DeBlois, Sanders è poi passato alla DreamWorks Animation dove ha firmato Dragon Trainer, I Croods e quest'anno l'apprezzato Il robot selvaggio. Chris ha fatto di nuovo capolino brevemente alla Disney per la voce della sua creatura, che ha accompagnato anche in numerosi sequel per il mercato che allora si chiamava "home video": Lilo & Stitch 2 - Che disastro Stitch! (2005), Provaci ancora Stitch! (2003), Leroy & Stitch (2006), senza contare le serie cartoon Lilo & Stitch (dal 2003 al 2006), Stitch! (dal 2008 al 2015) e Stitch & Ai (2017).

L'originale Lilo & Stitch del 2002 fu una boccata d'aria per i Walt Disney Animation Studios, perché il vecchio format musical-fiabesco stava ormai crollando, reso obsoleto (in una valutazione frettolosa) dal boom della CGI pixariana. Sanders e DeBlois riuscirono a confezionare questo racconto che giocava su elementi diversi, spendendo sugli 80 milioni di dollari e portandone a casa 273.100.000 nel mondo intero (fonte Boxofficemojo): rispetto ai margini attuali della Disney sembra poca cosa, ma appunto vent'anni fa il film fu in grado di arginare almeno momentaneamente una spiacevole crisi. Tale crisi si risolse davvero solo quando la Disney acquisì la Pixar e l'accoppiata al controllo di quest'ultima, Lasseter-Catmull, riportò ad interim un po' d'ordine anche in casa WDAS.