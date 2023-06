Lilo & Stitch, anche Jason Scott Lee apparirà nel live action con un cameo

News Cinema

È un cameo gradito quello di Jason Scott Lee, attore che nel cast originale di Lilo & Stitch ha prestato la sua voce al personaggio di David. Chi interpreterà nel live action Disney?

Disney non rinuncia al successo dei suoi live action. Dopo il fortunato ritorno de La Sirenetta sul grande schermo in carne ed ossa con il supporto di Halle Bailey, gli Studios sono al lavoro per realizzare un nuovo film live action basato su un altro prodotto d’animazione ben noto al suo pubblico. È in arrivo anche un nuovo adattamento di Lilo & Stitch, annunciato ormai da settimane, e pare che il film farà spazio anche ad un nome del precedente cast. Jason Scott Lee ha prestato la sua voce alla versione originale di David e riapparirà anche nel live action, ma con un cameo. Chi interpreterà?

Lilo & Stitch, anche Jason Scott Lee del cast originale apparirà nel live action

Lilo & Stitch ha appassionato tutto il mondo debuttando in casa Disney nel 2002. Inteso come il 42esimo classico d’animazione Disney, ha scelto come ambientazione la suggestiva isola di Kauai dove arriva un particolare esemplare di alieno, l’Esperimento 626 detto poi semplicemente Stitch. Sono trascorsi più di vent’anni da quando la sua storia ha conquistato il panorama d’animazione e a breve diventerà un film live action. Jason Scott Lee ha partecipato al cast originale del film doppiando il personaggio di David. E mentre il live action ha già scelto (seppur cambiando idea) l’interprete in questione, Jason Scott Lee ha rivelato nel corso del podcast Kyle Meredith With… che apparirà nel live action. E non è tutto. In preda alla felicità, l’attore ha anche rivelato quale personaggio interpreterà sul grande schermo.

Ho una piccola, piccola parte. Mi hanno lanciato delle ossa e ho detto: ‘Sì, assolutamente, a qualsiasi costo’. Volevo soltanto farne parte, si tratta di un cameo di tre giorni e penso che sarà divertente. Interpreto il manager di Luau. Riesco a vedere il ragazzo che interpreta il personaggio che ho doppiato, David. E vedrò anche Lilo e Nani, le nuove attrici che le interpretano. Sarà divertente.

Jason Scott Lee non è l’unica voce del cast originale a fare ritorno per il live action. Anche Tia Carrere, che ha prestato la sua voce a Nani nel film d’animazione, è stata coinvolta nel progetto in carne ed ossa, ma non riprenderà il personaggio. Bensì assumerà il ruolo della signora Kekoa. Chris Sanders, sceneggiatore e regista già del film d’animazione, accompagnerà ancora una volta il personaggio di Stitch. Ad interpretare Lilo invece una new entry: Maia Kealoha.