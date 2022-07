Lightyear, il parere della voce originale di Buzz nei Toy Story, Tim Allen

News Cinema

Tim Allen, voce di Buzz nei Toy Story, rivela qualche retroscena su Lightyear, parla della sua assenza (è stato sostituito da Chris Evans) e spiega cosa secondo lui non vada nel lungometraggio Pixar.

Mentre fatica nel mondo con 161 milioni di dollari, Lightyear - La vera storia di Buzz della Pixar sta suscitando dibattiti anche tra gli addetti ai lavori, che si domandano cosa sia andato storto per non farlo decollare al boxoffice com'era auspicabile: soprattutto negli States si è discusso della sostituzione del doppiatore storico di Buzz, Tim Allen, con Chris Evans. Proprio Allen ha toccato la questione in un'intervista video con Extra. Non ci sono critiche aperte, ma Allen è perplesso da alcune cose... Leggi anche Lightyear, ecco il trailer in stile PS1, un fan si dà alla grafica vintage

Tim Allen su Lightyear: "Non c'è legame col giocattolo"

Ai microfoni di Extra, Tim Allen ha avanzato dei dubbi sulla gestione di Lightyear - La vera storia di Buzz in casa Pixar, non tanto risentito di non essere stato richiamato al doppiaggio, quanto perplesso da come il racconto è stato impostato. Ricordiamo che anche nel nostro paese Massimo Dapporto ha lasciato il posto ad Alberto Malanchino come voce del protagonista, però in totale accordo, nella consapevolezza che la narrazione e il taglio intero dell'operazione fossero diversi. Allen ha detto, premettendo che fino a questo momento aveva voluto tenersi fuori dalle polemiche:

Come dissi tanto tempo fa, molti anni or sono ne parlammo. In una delle sessioni venne fuori l'idea e dissi che per me sarebbe stato un film molto divertente. [...] Il team che ha fatto il film è tutto nuovo, non ha nulla a che fare con i primi film. [...] Non c'è davvero il Buzz di Toy Story senza Woody. [...] Mi aspettavo che sarebbe stata una grande storia avventurosa, non lo è, è una bellissima storia. È solo che non sembra avere alcun legame col giocattolo. [...] Non ha un legame con Buzz, manca la connessione. Mi sarebbe piaciuto ci fosse un legame migliore.