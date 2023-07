Liam Neeson nel trailer ufficiale del thriller Retribution

News Cinema

Il vendicatore più amato del cinema contemporaneo finisce vittima di uno psicopatico simile al Jigsaw di Saw, che lo obbliga a un tour de force in stile Speed. Ma poi Neeson si vendicherà. Ecco il trailer di Retribution.

Oramai siamo abituati a vederlo nel ruolo dello spietato vendicatore, ma nel nuovo Retribution - thriller di cui vi mostriamo il trailer ufficiale - il buon vecchio Liam Neeson pare più una vittima. Perlomeno all'inizio.

La trama del film è infatti quella che vede Neeson nei panni di un uomo che sta attraversando la città in auto con i suoi due figli quando si ritrova nel mezzo di una spiacevole situazione: un misterioso personaggio, che pare ispirato al Jigsaw di Saw, gli comunica via telefono che sotto i loro sedili c'è una bomba, e che per non far esplodere la bomba il nostro Liam dovrà continuare a guidare senza scendere dall'auto (come in Speed) compiendo al tempo stesso una serie di azioni atroci e criminali dettate dal suo interlocutore.

Remake del film spagnolo del 2015 Desconocido - Resa dei conti, Retribution è stato sceneggiato da Alberto Marini, Ward Parry e Christopher Salmanpour, mentre alla regia c'è l'ungherese Nimród Antal, quello di film come Kontroll, Predators e Vacancy, e anche regista di episodi di Stranger Things e Servant. Tra i produttori è annoverato Jaume Collet-Serra, mentre Matthew Modine, Noma Dumezweni, Jack Champion, Lilly Aspell e Embeth Davidtz completano il cast.

Ecco il trailer ufficiale di Retribution, che debutterà nelle sale americane il 25 agosto.