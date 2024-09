"Leonardo DiCaprio non è un grande attore", Stephen Baldwin liquida la star in un podcast

News Cinema

Ospite di un podcast, Stephen Baldwin ha liquidato Leonardo DiCaprio, sostenendo che la sua fama non si basi davvero sulle sue effettive capacità attoriali, per lui dubbie. Cosa ha detto di preciso?

In una clamorosa mossa "scorretta", Stephen Baldwin ha liquidato Leonardo DiCaprio, mentre era ospite del podcast di Patrick Bet-David, come riporta World of Reel. L'attore, fratello dei colleghi Alec e William, parte del cast del cult I soliti sospetti, non ha mostrato molta sportività nel demolire DiCaprio, citando quelli che invece per lui sono degli esempi più concreti di vera star e grande attore. Da una decina d'anni Baldwin ha abbracciato la fede evangelica e preferisce film "faith-based", cioè di tematiche cristiane, oltre a essere uscito dall'establishment hollywoodiano dopo che fu uno dei primi attori a sostenere apertamente Donald Trump. In altre parole, non teme le controversie. Leggi anche Leonardo DiCaprio è 'uno dei più grandi attori della storia del cinema': l'emozionante omaggio di Martin Scorsese

Stephen Baldwin: "Si pensa che Leonardo DiCaprio sia grande solo perché gli danno grandi ruoli"

Di certo Stephen Baldwin è rimasto più popolare negli States che in Italia: le sue ultime tracce risalgono da noi al film di fantascienza 2047 - Sights of Death del 2014, poi il fratello di Alec Baldwin e William Baldwin ha perseguito una carriera sempre più politicizzata in chiave conservatrice, in produzioni indirizzate al pubblico statunitense più cristiano militante. Chiacchierando in un podcast, Baldwin ha definito Tom Cruise come "la più grande star di tutti i tempi" e Al Pacino come "il Michael Jordan degli attori", ma la sorpresa è arrivata quando ha sparato a zero contro Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio non è un buon attore. Secondo me hai bisogno di una certa profondità, ci vuole una certa presenza, e i più grandi attori di tutti i tempi, quando li osservavi, ti lasciavano qualcosa di profondo. L'ambiente dice che DiCaprio è un grande perché gli danno grandi ruoli. Ha fatto dei film grandiosi, ma non è un grande attore. Lo vedono come un grande attore, ma non perché sia Gary Oldman. Non è uno che si è allontanato dall'ambiente per fare Broadway per dieci anni, per approfondire il mestiere. Non ha fatto cose del genere.