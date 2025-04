Leonardo DiCaprio fa i capricci: 3 milioni di dollari sono pochi per un cammeo nel sequel di C'era una volta... a Hollywood

News Cinema

A quanto riportano quelli di The Hot Mic, nel sequel di C'era una volta... a Hollywood che David Fincher realizzerà per Netflix, per una sola apparizione nel ruolo di Rick Dalton Leonardo DiCaprio vuole più soldi.

Ah, questi divi di Hollywood! Se è vero quanto dice il canale youtube The Hot Mic, ripreso da World of Reel (sono sempre notizie da prendere con le molle), c'è da pensare che i soldi non gli bastino mai. A quanto pare, per riprendere il ruolo di Rick Dalton in quello che sarebbe un cammeo (cameo si dice in inglese, ndr), ovvero stare un giorno sul set del sequel di C'era una volta... a Hollywood in preparazione a Netflix con la regia di David Fincher

Leonardo DiCaprio e il sequel di C'era una volta... a Hollywood

Se quanto detto sopra è vero, verrebbe da pensare che DiCaprio non ha alcuna voglia di riprendere il personaggio che h interpretato magnificamente in C'era una volta... a Hollywood. Eppure non dovrebbe avere nulla contro Fincher e comunque la sceneggiatura è opera di Tarantino. Forse, semplicemente, non gli piace ritornare sui suoi passi. Ma d'altra parte è solo un giorno di lavoro... non sappiamo davvero che pensare. Il cachet di Leonardo DiCaprio per un film intero è di 20 milioni di dollari, comunque. Noi pensiamo che comunque alla fine firmerà e non abbandonerà Brad Pitt.