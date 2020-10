Leonardo DiCaprio è nel cast di Don't Look Up insieme a Streep, Lawrence, Blanchett e Chalamet per Netflix

News Cinema

La nuova commedia di Adam McKay attira nomi importanti: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet e Jonah Hill sono nel cast di Don't Look Up.

Wow, attenzione: questa notizia contiene un tasso di nomi di attori di talento così alto che potrebbe urtare la vostra sensibilità artistica. Leonardo DiCaprio e Meryl Streep sono gli ultimi interpreti ad entrare nel cast all star di Don't Look Up, il nuovo film scritto e diretto da Adam McKay, che già può contare sulla presenza di Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Ariana Grande, Matthew Perry, Kid Cudi, Rob Morgan e Himesh Patel. Non tutti sono protagonisti, naturalmente, perché il regista riserverà ad alcuni lo spazio di un cameo particolare, come fece con Margot Robbie per La grande scommessa.

Don't Look Up (letteralmente Non guardare in alto) è una commedia che racconta la storia di due scienziati minori che si accorgono di un meteorite in rotta di collisione con la Terra. Entro sei mesi avverrà l'impatto, ma nonostante i loro sforzi per avvertire la popolazione del pianeta attraverso i media, nessuno gli crede. I due protagonisti saranno interpretati da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Le riprese del film inizieranno a novembre 2020, in vista di una distribuzione all'incirca un anno più tardi sulla piattaforma di Netflix.