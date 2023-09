Leonardo DiCaprio e l'ossessione per le 25enni: il popolo dei social si scatena e un post con I Simpson diventa virale

News Cinema

I pettegoli e i fan dei social media si stanno divertendo, in questi giorni, a prendere in giro Leonardo DiCaprio per la sua passione per le modelle di 25 anni. Su Twitter i meme si succedono a velocità rapidissima e un post con i Simpson fa il giro del mondo.

Per la sua passione per le donne più giovani, che, guarda caso, hanno tutte 25 anni, Leonardo DiCaprio ha scatenato meme vignette e commenti sui vari social. Va detto che in pochi lo biasimano o lo prende crudelmente in giro, ma anche la battuta più innocente in alcuni casi può toccare nervi scoperti, soprattutto perché le malelingue hanno sviluppato una teoria, che stabilisce che, appena una donna supera il 25 anni, l’attore la butta via come una scarpa vecchia. Gli sfottò pescano a piene mani nella storia del cinema e dei fumetti, in altre parole dalla cultura pop, e ciò li rende incredibilmente spassosi.

Leo, Vittoria, Camila e Bart Simpson

Come sappiamo, al momento Leo ha una relazione con la splendida top model italiana Vittoria Ceretti. I due hanno tentato di nascondersi per un po’, ma i paparazzi ne sanno una più del diavolo e quindi la coppia ha dovuto arrendersi alla notorietà.

L'ultima relazione lunga di Leonardo DiCaprio risale a qualche anno fa. La prescelta era Camila Morrone, attrice e modella classe 1997. Quando i due si sono messi insieme era il 2017. Nel 2022 si sono lasciati, e lei aveva 25 anni, il che potrebbe significare che Leonardo non disdegna ragazze sui 20, 23 anni e non vuole assolutamente che le sue girl compiano 26 anni, e quindi dà loro il ben servito prima del temuto nuovo compleanno.

A proposito del presunto limite di età imposto da DiCaprio alle sue fidanzate, c’è una scena del cartone animato I Simpson che è diventata virale, in particolare su Twitter. Non ci sono personaggi femminili, e ad essere ignorato è Bart Simpson, ma il post fa ugualmente morire dal ridere.

Leo come Woody di Toy Story e Palpatine

Fra la Morrone e la Ceretti c’è stata per Leo la modella Gigi Hadid, che aveva 27 anni quando i due si sono conosciuti. La loro storia, cominciata poco dopo la fine della precedente relazione sentimentale di DiCaprio, è stata un tira e molla, e nelle "pause" Leo è stato visto in compagnia della modella ventitreenne Victoria Lamas, con cui ha condiviso un capodanno (ma i due non erano soli). Ma torniamo ai tormentoni della rete. Ce n’è uno in salsa Toy Story.

Ovviamente non manca neppure un post ispirato a Star Wars, nel quale DiCaprio diventa l’Imperatore.

Una "vecchia" fiamma si schiera con Leonardo DiCaprio

In difesa di Leonardo DiCaprio, e contro i suoi detrattori, è intervenuta la sua ex Kristen Zang, che ha detto:

Io e Leo ci siamo frequentati per quattro anni. L’ho incontrato casualmente attraverso amici quando avevo 19 anni e abbiamo iniziato a frequentarci quando avevamo entrambi 21 anni. Era un’epoca diversa allora. Potevamo andare in posti e non essere seguiti dai paparazzi. Era il 1995 e stava girando un film chiamato Marvin’s Room.

Abbiamo appena scoperto che nel giugno del 2024 Vittoria Ceretti compirà 26 anni: staremo a vedere cosa accadrà e se DiCaprio ci stupirà.