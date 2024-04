Legally Blonde 3: a che punto è il sequel con Reese Witherspoon?

News Cinema

Che fine ha fatto il terzo capitolo del franchise La Rivincita delle Bionde, che negli Anni Duemila ha trasformato Reese Witherspoon in un'icona? È dal 2018 che si parla di Legally Blonde 3, ma a che punto è la produzione? Ecco tutte le informazioni sul ritorno di Elle Woods!

Prima di Barbie, la paladina del rosa sul grande schermo era l'iconica Elle Woods. Ebbene, l'adorabile svampita interpretata da Reese Witherspoon sta per tornare. Legally Blonde 3 - o, per recuperare il titolo italiano, La Rivincita delle Bionde 3 - è ufficialmente in fase di sviluppo. Quest'ultima, a dire il vero, non è proprio una novità. La prima volta che l'attrice ha accennato ad un terzo capitolo dell'amato franchise, basato sull'omonimo romanzo di Amanda Brown, era il 2018. A che punto siamo, dunque? Ecco tutto ciò che sappiamo sul lungometraggio.

Dopo il filmato in cui Reese sfoggiava un bikini rosa di paillettes, lasciando intendere il suo comeback nei panni della studentessa più glamour di Harvard, tutto è rimasto avvolto nel silenzio per un anno. Poi, raggiunta da Entertainment Tonight, la diva ha svelato di aver letto una prima versione della sceneggiatura ma di non aver ancora girato nulla.

[Elle, ndr] è un personaggio molto amato. Vuoi solo che intraprenda un viaggio da eroe, come fa nel primo film, e mi sto divertendo moltissimo a lavorarci.

Di recente, infine, Deadline ha annunciato la produzione di una serie spin-off della saga cominciata nel 2001 e proseguita nel 2003 con il sequel Una bionda in carriera..

Che ne è dunque di Legally Blonde 3? Basandoci sulle informazioni collezionate negli ultimi anni, è noto che a produrre saranno la società di Witherspoon, Hello Sunshine, e gli studi Amazon MGM gli autori della sceneggiatura saranno il vincitore dell'Emmy Dan Goor e Mindy Kaling. Quest'ultima è nota per aver ideato ed interpretato la sit-com The Mindy Project e aver prestato il volto a Kelly in The Office.

Nel 2022, ai microfoni di USA Today, Witherspoon ha paragonato il film in cantiere a Top Gun: Maverick, che è arrivato 36 anni dopo il film originale.

Hanno aspettato molto tempo per realizzare un'altra versione di quel film, e ho adorato la componente nostalgica che vi hanno inserito. Questo ci ha dato grande ispirazione su cosa avremmo voluto fare con Elle Woods [...]. Sento che questi personaggi sono miei amici, quindi li tutelo. Non farei mai una versione mediocre e scadente della loro storia.

Legally Blonde 3: trama, cast e data di uscita

Nel sequel di La Rivincita delle Bionde, Elle Woods vola a Washington, DC, per scalare le vette della politica e combattere così le leggi contro gli animali. Riuscirà a fare approvare un disegno di legge che vieta la sperimentazione animale per i prodotti cosmetici. La protagonista coronerà anche il suo sogno d'amore, sposando lo storico fidanzato Emmett (Luke Wilson). Come potrebbe continuare la sua storia? È molto presto per scoprire qualsiasi dettaglio sulla trama di Legally blonde 3, In compenso, possiamo azzardare qualche ipotesi più precisa sul cast.

Elle Wood è ormai 40enne ed in una nuova fase della sua frizzante vita in rosa. È molto probabile che al suo fianco rivedremo l'istrionica Jennifer Coolidge, che nel franchise ha prestato il volto a Paulette Bonafontè. "Non esiste Legally Blonde 3 senza Jennifer Coolidge - ha assicurato Reese Witherspoon a Entertainment Tonight nel febbraio 2023. La star di The White Lotus, intervistata da Extra, ha risposto che salirebbe a bordo del trequel senza esitare.

Anche Luke Wilson e Selma Blair (che ha interpretato Vivian, perfida rivale di Elle) hanno dichiarato apertamente che sarebbero ben disposti a partecipare. Tra le new entry, non è esclusa una parte per Ava Phillippe, figlia di Witherspoon.

Quanto alla data di uscita, la MGM aveva originariamente previsto di lanciare il titolo a maggio 2022: quasi due anni fa. Al momento, purtroppo, è difficile prevedere quando il film arriverà nei cinema, dal momento che la sceneggiatura è ancora in divenire. Mindy Kaling, in un'intervista con TIME del 2022, ha assicurato che lei e Goor metteranno massima cura e rispetto nel dar vita alla storia.

Non vogliamo essere responsabili di rovinare quello che è fondamentalmente il franchise di Reese's Avengers. Com'è Elle Woods a 42 anni? È diventata tutto ciò che desiderava? Come si manifesta quella personalità in una donna adulta? È diventata più cinica? La sua intelligenza e la sua allegria funzionavano davvero quando aveva 22 anni, ma la vita come ha cambiato la sua prospettiva sulle cose?

Sono domande alle quali tutti i fans della bionda più simpatica degli Anni Duemila non vedono l'ora di trovare una risposta. Non rimane che affidarci con fiducia alla fantasia degli sceneggiatori e attendere con pazienza notizie più precise sul terzo capitolo delle brillanti disavventure di Elle.