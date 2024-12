Lee Miller è in arrivo nei nostri cinema: ecco il trailer italiano ufficiale del film con Kate Winslet

News Cinema

Vertice 360 distribuirà questo film che è valso alla sua protagonista una candidatura al Golden Globe. Ecco trailer, trama e poster di Lee Miller.

Si chiamava Elizabeth, ma per tutti era semplicemente Lee. Lee Miller, esattamente come il titolo del film che ne racconta l'incredibile storia.

Classe 1907, modella nella rutilante New York degli anni Venti, frequentatrice, amica e collaboratrice di alcune delle più grandi menti della Parigi di quel decennio e del successivo Venti e Trenta (da Man Ray a Pablo Picasso, passando per Jean Cocteau e tanti altri), Miller si appassionò alla fotografia, e con l'entrata in guerra degli USA nel secondo conflitto mondiale decise di diventare una fotoreporter per l'edizione americana di Vogue. I suoi scatti hanno raccontato alcuni degli eventi chiave del conflitto: il bombardamento strategico della battaglia d'Inghilterra, lo sbarco di Normandia, la liberazione di Parigi, l'apertura dei campi di concentramento di Buchenwald e di Dachau. Celeberrimo è il suo autoritratto nella vasca da bagno di Hitler.

Lee Miller è basato sulla biografia scritta dal figlio di Miller e del surrealista Roland Penrose, Anthony Penrose, "Le molte vite di Lee Miller", edito da contrasto, e segna l'esordio nella regia di Ellen Kuras, direttrice della fotografia di film come 4 Little Girls di Spike Lee, Public Speaking e Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story di Martin Scorsese, Neil Young: Heart of Gold di Jonathan Demme, Be Kind Rewind di Michel Gondry ma anche di Se mi lasci ti cancello, dove aveva lavorato con l'attrice che ha scelto come protagonista di questo film, Kate Winslet, candidata al Golden Globe per la sua interpretazione. Nel cast del film ci sono anche Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O'Connor, Alexander Skarsgård e tanti altri.

Questa è la trama ufficiale:

Alla fine degli anni '30, Elizabeth “Lee” Miller lascia la sua cerchia di amici e la sua vita artistica in Francia e va a Londra dopo essersi innamorata del mercante d'arte Roland Penrose. I due iniziano una relazione appassionata, proprio mentre in Europa scoppia la guerra. Già fotografa riconosciuta, Lee ottiene un lavoro per British Vogue, ma rimane scioccata dalle restrizioni imposte alle fotografe donne. Mentre il regime di Hitler conquista l'Europa, Lee è sempre più frustrata dal fatto che il suo lavoro sia limitato da regole patriarcali. Determinata a essere dove c'è l'azione, è in prima linea nella Seconda Guerra Mondiale. Costretta a documentare la verità, volge il suo obiettivo verso la sofferenza e inizia lentamente a rivelare l'orribile perdita di vite umane dovuta ai diabolici crimini di Hitler contro le vittime innocenti del suo regime. Lee Miller svolse questo pericoloso lavoro per il bene delle lettrici della rivista Vogue, alle quali la realtà della guerra era in gran parte tenuta nascosta, e nel processo produsse una serie indelebile di immagini che ancora oggi continuano a plasmare il nostro modo di vedere questi eventi.