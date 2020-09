Le sorelle Macaluso: video-intervista a Emma Dante e Donatella Finocchiaro

News Cinema

A sette anni da Via Castellana Bandiera, Emma Dante torna in concorso al Festival di Venezia con un nuovo, bellissimo film. Ecco cosa ci hanno raccontato lei e una delle sue protagoniste, Donatella Finocchiaro. Il film è al cinema dal 10 settembre distribuito da Teodora.

Il 10 settembre esce nelle sale italiane, grazie a Teodora, Le sorelle Macaluso, opera seconda da regista cinematografica di Emma Dante, uno dei nomi più importanti del teatro italiano contemporaneo.

Come nel caso del precedente Via Castellana Bandiera, anche Le sorelle Macaluso è tratto da una pre-esistente opera di Emma Dante (lì un romanzo, qui un premiato spettacolo teatrale); e come in quel caso, anche Le sorelle Macaluso è presentato in Concorso al Festival di Venezia.

Al Lido abbiamo intervistato Emma Dante e una delle sue tante attrici protagoniste, Donatella Finocchiaro, e questo è quello che ci hanno raccontato sul loro film.

Emma Dante e Donatella Finocchiaro parlano di Le sorelle Macaluso