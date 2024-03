Le Samouraï: ecco il trailer della versione restaurata del capolavoro di Jean-Pierre Melville con Alain Delon

News Cinema

Da noi è uscito con il titolo Frank Costello faccia d'angelo. Chiamatelo come volete, ma è un film straordinario, da vedere e rivedere, specie nella sua nuova versione in 4K. Ecco il trailer di Le Samouraï.

Da un po' di tempo a questa parte, dalle pagine di questo sito vi stiamo spesso e volentieri segnalando non solo i tanti ritorni nelle sale italiane di grandi film del passato, ma anche i nuovi trailer di titoli restaurati che magari non hanno ancora una distribuzione nei cinema del nostro paese, ma ce l'hanno in altri e che comunque sono poi disponibili in home video.

Questo perché la passione per il cinema, che pure è importantissimo perseguire seguendo quello che accade nel presente, e che ci spinge verso il futuro, non è mai del tutto completa e equilibrata se non si conosce il passato. La memoria, al cinema come in ogni altro ambito della nostra vita, è fondamentale - letteralmente - per l'oggi e per il domani.

Oggi, poi, vi segnaliamo il trailer del restauro in 4K di un film che è davvero un capolavoro straordinario: Le Samouraï, in Italia distribuito col titolo di Frank Costello faccia d'angelo, diretto nel 1967 da Jean-Pierre Melville e interpretato da Alain Delon.

Mentre Delon non ha chiaramente bisogno di presentazioni, per alcuni, forse, Melville sì: si tratta di uno dei più grandi autori nella storia del cinema francese, uno che ha cominciato a far cinema negli anni Cinquanta, reinventando il polar, e che perfino i ragazzi terribili della Nouvelle Vague, quelli che si scagliavano contro il cinema du papà, tenevano in palmo di mano (Jean-Luc Godard lo volle nel ruolo dello scrittore Parvulesco nel suo leggendario esordio, Fino all'ultimo respiro).

Da Bob il giocatore a Lo spione, da Lo sciacallo a I senza nome, i film di Melville sono noir astratti, minimalisti, rigorosi e avvincentissimi, adorati da una generazione di registi che lo hanno preso a modello per il loro cinema: gente come Walter Hill, Michael Mann, Jim Jarmush, John Woo e, a suo modo, perfino Quentin Tarantino, hanno un esplicito e riconosciuto debito nei confronti del francese.

Le Samouraï è riconosciuto in maniera praticamente universale come il capo d'opera di Melville. Vede Delon nei panni di Jef (in Italia, appunto, Frank Costello), un killer della malavita glaciale, laconico, solitario, che si ritrova tra due fuochi dopo aver chiuso un "contratto": da un parte la polizia lo bracca, non credendo al suo alibi; dall'altro i suoi mandanti, temendo che Jef possa far risalire gli sbirri fino al loro, lo vogliono togliere di mezzo. Anche perché c'è una testimone oculare, che sembra voler aiutare Jef, ma fino a quando?

Quella di Le Samouraï è la prima, iconica collaborazione tra Melville e Delon, che poi interpreterà anche I senza nome (altro capolavoro) e Notte sulla città. Al momento il film non è disponibile in Italia su alcun servizio di streaming: un motivo in più per sperare che, in sala o meno, arrivi presto da noi anche questo attesissimo restauro in 4K.