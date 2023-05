Le Petit Piaf: in esclusiva una clip della commedia musicale francese

News Cinema

Un ragazzo che sogno di diventare cantante, commedia e racconto di viaggio Le Petit Piaf di Gérard Jugnot ci conduce in un villaggio dell'Isola de La Réunion, dipartimento francese nell'Oceano Indiano. In anteprima esclusiva vi presentiamo una clip del film, al cinema dal 4 maggio.

Il sogno di un bambino di 10 anni, quello di diventare un cantante, è al centro della commedia per ragazzi e famiglie, Le Petit Piaf, diretta da Gérard Jugnot (I ragazzi del coro) e interpretata da Marc Lavoine, oltre che dal piccolo Soan Arhimann, vincore dell'edizione francese del talent show The Voice Kids, insieme alla Sofia Leprince di Call My Agent, Stéfi Celma, a Philippe Duquesne e allo stesso regista, Gérard Jugnot.

La storia è quella di Nelson, 10 anni, che vive in un villaggio dell'Isola della Réunion, dipartimento francese nell'Oceano Indiano, al largo delle coste africane. Il suo sogno è diventare un cantante famoso, e per farlo si è iscritto a un programma televisivo.

Vi presentiamo in anteprima esclusiva una clip di Le Petit Piaf, al cinema dal 4 maggio.