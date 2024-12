Le Occasioni dell'Amore: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima e incontra il cast del film

News Cinema

ComingSoon ti invita all'anteprima di Le Occasioni dell'Amore, il film di Stéphane Brizé con Guillaume Canet e Alba Rohrwacher in arrivo al cinema a Natale: prenota il tuo biglietto omaggio valido per due persone e partecipa alla proiezione alla presenza del regista e della protagonista femminile.

Dopo essere stato presentato in concorso all'80esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, arriverà al cinema il 23 dicembre, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, Le Occasioni dell'Amore, diretto da Stéphane Brizé. Il film è un racconto dolce sulle occasioni perse e ritrovate con protagonisti Guillaume Canet e Alba Rohrwacher nei panni di Mathieu e Alice. Un tempo innamorati, i due hanno vissuto una storia intensa e appassionata finita bruscamente. Oggi, quindici anni dopo, lui è un attore famoso che cerca rifugio dalle sue insicurezze, lei un'insegnante di pianoforte che ha bisogno di una nuova luce. Si ritrovano casualmente nell’hotel di lusso di una località balneare semideserta, un incontro fuori stagione. Sarà una seconda occasione dolce e imperdibile per fare i conti con la loro relazione e trasformare le incomprensioni in complicità

Bologna : Pop up Cinema Arlecchino, sabato 21 dicembre alle 18.30

Milano : Anteo Palazzo, domenica 22 dicembre alle 11

Milano : Cinema Beltrade, domenica 22 dicembre alle 15

Roma : ⁠Cinema Barberini, lunedì 23 dicembre alle 19.30

Roma: Cinema Sacher, lunedì 23 dicembre alle 20.45

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione.