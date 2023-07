Le mie poesie non cambieranno il mondo: il trailer del documentario su Patrizia Cavalli nelle Notti Veneziane

News Cinema

Tra i film di Notti Veneziane, la sezione realizzata dalle Giornate degli Autori in accordo con Isola Edipo, durante il prossimo festival di Venezia, c'è anche il documentario di Annalena Benini e Francesco Piccolo, Le mie poesie non cambieranno il mondo, ritratto intimo, ironico e libero della poetessa Patrizia Cavalli. Questo il trailer del film, che uscirà al cinema a settembre con Fandango.

Le mie poesie non cambieranno il mondo: il documentario

In Le mie poesie non cambieranno il mondo, la poeta amata da Elsa Morante incarna la modernità anche pop della poesia italiana contemporanea, l’amore per le parole e per la performance. La sua storia è il cammino di una donna totalmente libera, bisognosa di pubblico e di amicizia, bisognosa di giocare seriamente con la vita. Una ragazza che scappa dalla provincia e dalle sue regole ordinarie per diventare, avanti e indietro nel tempo, regina di se stessa. Con grande talento, innocenza e sense of humour. Il documentario restituisce allo spettatore la carnalità, la libertà e il calore delle poesie di Patrizia Cavalli, l’esperienza di un'autentica ispirazione poetica fondata sulla vita quotidiana, e il senso profondo di un’esistenza che rifiuta la banalità delle definizioni. Patrizia Cavalli è morta il 21 giugno 2022, durante la post-produzione di questo film, che custodisce la sua ultima testimonianza.