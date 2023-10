Le ladre: ecco il trailer italiano ufficiale del film Netflix di e con Mélanie Laurent

News Cinema

Debuttea in streaming sulla piattaforma il 1° novembre il nuovo film da regista dell'attrice francese, per tutti la Shoshanna di Bastardi senza gloria. Con la Laurent nel cast ci sono Adèle Exarchopoulos, Manon Bresch, Isabelle Adjani, Félix Moati, Philippe Katerine.

Il titolo orginale (francese) è Voleuses, in inglese ribattezzato Wingwomen. Da noi è, più correttamente, Le ladre, e qui di seguito trovate il suo trailer ufficiale.

Le ladre, che sarà disponibile dal 1° novembre in streaming su Netflix è il nuovo film da regista di Mélanie Laurent, l'attrice francese nota soprattiutto per essere stata la Shoshanna di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, ma che ha all'attivo numerosi titoli e che come regista ha diretto film come Respire, il documentario Domani, Galveston e Il ballo delle pazze.

Di Le ladre Laurent è anche protagonista, assieme a Adèle Exarchopoulos, ma nel cast ci sono anche Manon Bresch, Philippe Katerine e Felix Moati, e c'è anche la partecipazione speciale di Isabelle Adjani).

Commedia d'azione, Le ladre racconta la storia di due... ladre, che sono anche migliori amiche tra di loro, e che, stanche di una vita in fuga, assoldano l'esuberante Sam (Manon Bresch) come assistente per un ultimo colpo... che sarà anche il loro più grande.

Ecco il trailer ufficiale del film: