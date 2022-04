Le Hot Wheels diventano un film prodotto da J. J. Abrams

News Cinema

La Bad Robot di J. J. Abrams ha raccolto il sofferto progetto di un film basato sulle mitiche Hot Wheels, coprodotto con Warner Bros. e Mattel Films. Concorrenza a Fast & Furious in chiave nostalgica?

Ricordate le macchinine Hot Wheels? Chi scrive ricorda di più le Micro Machines, ma al momento saranno le prime a ricevere un adattamento cinematografico dal vero, trascinatosi per oltre quindici anni e ora pare finalmente disarenato grazie alla Bad Robot di J. J. Abrams. Il film nascerà in collaborazione con la Mattel Films e la Warner Bros., nell'ambito dell'accordo da 250 milioni di dollari siglato dalla casa di Abrams con la Warnermedia. Leggi anche Apple TV+ ordina Presumed Innocent di David E. Kelley e J.J. Abrams

Hot Wheels, il marchio storico contro Fast & Furious

Il film basato sulle Hot Wheels, che tuttora vantano oltre otto miliardi di modellini venduti, viene descritto solo come "un racconto d'azione ad alta velocità, che mostrerà alcune delle auto più potenti e scintillanti del mondo, nonché monster truck e motociclette". Non si conosce quindi nulla di trama, interpreti, sceneggiatori o regista, ma è anche probabile che al momento non siano definiti. Il brand esiste da cinquantaquattro anni e, per quanto sia celebre, un lungometraggio così sembrerebbe quasi proporsi di rivaleggiare con Fast & Furious, proprio quando le due parti di Fast & Furious 10 saranno al cinema, tra il 2023 e il 2024. Il legame è effettivo, perché quando una decina d'anni fa il film sulle Hot Wheels stava partendo, era proprio Justin Lin il regista designato...

La Mattel Films nel frattempo ha comunque in cantiere il Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie, in arrivo nel 2023, quindi ci sarà tempo per ridiscutere del progetto... e per affilare le armi nerdiche degli appassionati collezionisti!