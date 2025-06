Le Cronache Lunari diventano un film di animazione Warner Bros.

News Cinema

I romanzi fantasy young adult di Marissa Meyer saranno trasposti in un lungometraggio di animazione realizzato per la Warner Bros. dall'inglese Locksmith Animation. In Italia sono editi da Mondadori.

Una nuova saga fantasy young adult è nel nostro orizzonte cinematografico, ma in chiave animata: la Warner Bros. ha infatti messo ufficialmente in cantiere l'adattamento di Le Cronache Lunari (The Lunar Chronicles) di Marissa Meyer, affidandole alle cure della Locksmith Animation, uno studio britannico che abbiamo già visto all'opera negli ultimi anni. Il progetto fa parte di un rinnovato impegno warneriano nel cartoon, perché ci attendono anche The Cat in the Hat dal dr. Seuss, già nel 2026, seguito da un altro lavoro della Locksmith dal titolo Bad Fairies (2027) e da Dynamic Duo sotto etichetta DC (2028). Ma cosa aspettarsi da Le Cronache Lunari? Leggi anche Serie TV fantasy YA: 5 titoli con giovani protagonisti da recuperare in streaming

La Warner Bros e la Locksmith Animation portano al cinema Le Cronache Lunari

Cosa abbiamo visto della Locksmith Animation, fondata da Sarah Smith (ex-Aardman) e Julie Lockhart nel 2014? Due piacevoli lavori, con le animazioni affidate alla sempre ottima DNEG: Ron - Un amico fuori programma (2021), delicata fiaba sci-fi sull'amicizia tra un ragazzino e il suo robot fallato, e il simpatico That Christmas su Netflix, esordio nel cartoon di una celebre penna britannica, Richard Curtis. Questa volta facendo squadra addirittura con l'Industrial Light & Magic, la Locksmith si è quindi imbarcata per la Warner Bros. nell'adattamento di Le Cronache Lunari.

La saga di romanzi fantasy young adult di Marissa Meyer si compone di cinque volumi, più una raccolta di racconti "Stars Above" (2016), ancora inedita in Italia, dove invece Mondadori ha portato Cinder (2012), Scarlet (2013), Cress (2014), Fairest (2015) e Winter (2015). L'ambientazione futuristica prevede una Luna colonizzata e un'umanità che ha imparato a convivere con cyborg e androidi, parte della società. La particolarità della serie consiste nell'impostare ogni racconto su una rivisitazione delle fiabe più celebri: la storia della cyborg Cinder richiama quella di Cenerentola, Scarlet rilegge Cappuccetto Rosso, Cress è una hacker rinchiusa a lavorare per la Regina della Luna (come Raperenzolo), mentre quest'ultima è raccontata in Fairest, dove capiamo che è una reinterpretazione della Regina Cattiva di Biancaneve. Winter chiude le vicende e riecheggia proprio Biancaneve.

Immaginiamo che il film, in sala per il 2028, avvierà il discorso in ordine cronologico. Dirige Noëlle Raffaele (già nel team di registi per la serie animata DC Super Hero Girls), su sceneggiatura di Lindsey Ferrentino, Kalen Egan e Travis Sentell. Il design dei costumi sarà ad opera delle stiliste Laura & Kate Mulleavy.