Le ali della libertà compie 25 anni ed è sempre il film n° 1

News Cinema

Un classico moderno senza tempo che da anni ha il più alto rating in assoluto sul sito IMDb.

Il valore di un individuo è superiore alle circostanze in cui si trova.

In questa frase alloggia il cuore del racconto Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank scritto da Stephen King e pubblicato nel 1982, diventato nel 1994 un film diretto da Frank Darabont. Il prossimo 23 settembre saranno trascorsi 25 anni da quando il film uscì nelle americane (in Italia arrivò nel febbraio del 1995). Le ali della libertà è quel film che rimane, quel film che dopo averlo visto trova un posto dentro di noi e non lo lascia più. È quel film che può cambiare la filosofia di vita chi lo vede, che costringe a rivedere i propri punti di riferimento, che apre finestre di ottimismo sul futuro ancora da vivere.

La storia di The Shawshank Redemption contiene tutto: dignità perduta e ritrovata, speranza, determinazione, giustizia, riscatto, amicizia. Nella classifica dell'IMDb (Internet Movie Database, il più visitato sito di cinema del mondo) basata sui voti degli utenti, Le ali della libertà occupa da anni il primo posto con due milioni di voti compresi tra 8 e 10/10. Questo voto lo rende il miglior film al mondo? No, al secondo posto c'è Il padrino che molti indicherebbero come migliore senza ombra di dubbio. Possiamo asserire che il film di Darabont faccia breccia, oltre che artisticamente, anche a livello spirituale in un pubblico più ampio e che è molto raro trovare persone che esprimano commenti non soddisfacenti dopo averlo visto.

Quando arrivò nei cinema se lo filarono in pochi. Si trattava di un film carcerario con un titolo difficile, di poco richiamo e privo di azione. Un sussulto il pubblico lo ebbe quando ottenne sette nomination agli Oscar (senza vincerne nessuno) ma solo successivamente, con il noleggio di VHS e DVD in videoteca, potè iniziare la sua fenomenale seconda vita che costrinse celebri critici cinematografici a recensirlo nuovamente. Nel 1999 il compianto Roger Ebert scrisse: "The Shawshank Redemption ci assorbe e porta via la consapevolezza che stiamo guardando un film. L'ho apprezzato molto di più la seconda volta che l'ho visto".