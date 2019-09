Le ACLI di Roma per la seconda edizione del VerticalMovie Festival

News Cinema

L'appuntamento è dal 10 al 12 Ottobre, presso il Museo D'Arte Contemporanea MACRO di Roma.

Nell'universo tutto in verticale del VerticalMovie, entrano in campo anche le ACLI di Roma aps. Le ACLI di Roma promuovono la sezione VerticalCare, nata con l'obiettivo di raccontare la bellezza del sociale e del volontariato. Un contenitore pensato per mettere in luce chi si impegna con piccoli e grandi gesti quotidiani a tessere quel filo invisibile, chiamato solidarietà, che riesce a unire e sostenere milioni di persone in tutto il mondo. Per il primo classificato le ACLI di Roma hanno destinato un montepremi di 2.000 euro, di cui 1.000 saranno donati ad un'organizzazione sociale individuata dallo stesso vincitore.

Tra le opere in concorso quest'anno troviamo La Scelta, una mini serie che vede protagonista Enio Drovandi, attore brillante conosciuto per aver lavorato con Monicelli, Vanzina, Risi, Tarantini, Corbucci, Martino ed altri, che passa così dal cinema in formato orizzontale a quello verticale. La regia è di Mirko Aliverinini, che adotta un racconto filmico adrenalinico con una tecnica di ripresa totalmente innovativa. Il montaggio è di Artemie Ciubotaru.