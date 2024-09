Laurent Tirard, muore a 57 anni il regista del Piccolo Nicolas e Il discorso perfetto

News Cinema

Vent'anni di carriera, diversi dedicati ad adattamenti come Il piccolo Nicolas e i suoi genitori e Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà, il regista Laurent Tirard è deceduto a 57 anni dopo una lunga malattia.

Le Monde informa della morte del regista francese Laurent Tirard, uno dei più stimati professionisti del cinema d'Oltralpe, con all'attivo grandi successi come Il piccolo Nicolas e un esteso impegno sugli adattamenti, che comprendono anche un film dedicato ad Asterix. A 57 anni Tirard è deceduto dopo una lunghissima battaglia con la malattia, che però non gli ha impedito di continuare a dirigere fino a due anni fa, quando ha realizzato l'ancora inedito in Italia Just Ciel!

[Foto da Wikimedia Commons, a cura di ActuaLitté] Leggi anche Il piccolo Nicolas - parla il regista Laurent Tirard

Laurent Tirard, dal Piccolo Nicolas al Discorso perfetto, addìo al regista francese