Laurent Garnier: off the record, un'uscita evento per il docu-film sul pioniere della musica house

Arriverà nelle sale italiane il 13, 14 e 15 dicembre distribuito da Wanted Cinema il docu-film Laurent Garnier: off the record, che racconta la vita e il percorso artistico di Laurent Garnier, pioniere della musica house e icona della scena elettronica apprezzato in tutto il mondo.

Attraverso esclusive immagini d’archivio e filmati del recente tour mondiale, è l’artista in prima persona che ripercorre la sua vita: dall'esibirsi davanti a 15.000 persone al Sonar Festival di Barcellona al Bassiani in Georgia, considerato tra i locali più noti di musica tecno, passando per i club affollati di Tokyo. Dalla leggendaria pista da ballo dell'Hacienda di Manchester alle stradine secondarie dei vicoli di Detroit.

Un viaggio dietro le quinte, guidati dallo stesso Laurent, per raccontare la vera storia di quella che è stata l'ultima grande rivoluzione musicale del XX secolo, il tutto impreziosito da interviste e testimonianze dei suoi colleghi DJ e da tutti coloro con cui ha lavorato: Carl Cox, Jef Mills, Kerri Chandler, Manu le Malin, Mr. Oizo, Pedro Winter, Derrick May, Lenny Dee, l'ex Ministro della Cultura Jack Lang, produttori musicali e giornalisti.

Laurent Garnier: off the record sarà presentato venerdì 26 novembre in anteprima a Firenze al Festival dei Popoli, per poi arrivare il 13, 14 e 15 dicembre nei cinema della penisola.