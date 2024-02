Laugh: il teaser trailer di un nuovo horror splatter con un demone ridanciano

News Cinema

Dopo Smile, di cui si prepara il sequel, arriva al cinema anche Laugh, con protagonista un'entità demoniaca che perseguita un ex veterano di guerra con molti problemi. Ecco le prime immagini del film.

L'horror è una passione. Chi non la condivide, non lo può capire. Per questo noi amanti del genere siamo empre alla ricerca di film con un minimo di originalità, ben sapendo quanto sia difficile trovarla. Dopo Smile, il cui sequel è in fase di casting in questi giorni, arriva un altro demone in Laugh, un film di Peter Antthony, in parte finanziato con il crowdfunding su Indiegogo, che dovrebbe uscire l'anno prossimo. Però è già disponibile, come si usa, un primo teaser trailer, che vi mostriamo.

Laugh: la trama

Questa la trama di Laugh, dove capirete che c'è ben poco da ridere.: Il film è incentrato su Peter Collymore, un ex eroe di guerra dell'Afghanistan diventato attore di fama. Assistiamo alla lotta di Peter con la sindrome post traumatica, i suoi scheletri ben nascosti nell'armadio. Nel frattempo deve affrontare la perdita del figlio, un divorzio, un ingiusto collega rivale, il padre tossicodipedente e, last but not least, un demone di nome Calypso, che vuole nientemeno che la sua anima. Peter Anthony, che ha scritto Laugh e lo dirige, appare anche nel film con Terry Kiser, Jon A Ravenholt e Sanae Loutsis